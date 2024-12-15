В Челнах организовали предновогодний поход в кино для детей участников СВО

Сегодня в Набережных Челнах поздравили с Новым годом детей, чьи отцы сейчас участвуют в специальной военной операции. На семейный фильм «Баба Яга спасает Новый год» пригласили более 300 детей, рассказали «Татар-информу» организаторы проекта.

Сладкие новогодние подарки получил каждый пришедший на киносеанс ребенок, а ощущение волшебства для детей создали сказочные персонажи.

Подарки от финансовых партнеров проекта получили также мамы и бабушки. Перед просмотром мультфильма юных зрителей угостили попкорном и соком.

Координатором проекта является член политического совета Набережночелнинского местного отделения партии «Единая Россия» Эдуард Фаттахов.

«Поддержка семей участников специальной военной операции — наш долг. В первую очередь мы хотим этим мероприятием создать предновогоднее настроение у семей, естественно, у ребят. Любые праздники — это новые эмоции, новые впечатления, это как никогда важно в наше время», — отметил Фаттахов.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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