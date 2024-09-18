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В Челнах определились с местоположением будущей пристани
В Набережных Челнах определили место, где предполагается построить будущую пристань. Об этом рассказал мэр Автограда Наиль Магдеев в интервью газете «Челнинские известия».
«Мы определили место для причала: между Чаллы Яром и Элеваторной горой. Есть возможность там обустроить пристань, ставим задачу, чтобы минимум два теплохода типа „Михаил Фрунзе“ могли швартоваться. Место хорошее, нам его подсказали сами речники», — заметил глава Челнов.
«Занимаемся предпроектными работами. Есть возможность туда подтянуть дорогу, часть дороги уже есть, по направлению к ЖК „Озеро“», — уточнил Магдеев.
Ранее, весной, генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин отметил, что Челны — «крайне востребованная стоянка». Идущие по Каме круизные суда в большинстве случаев останавливаются там.
«<...> мне кажется, все-таки необходимо строительство большой модернизированной причальной стенки, а еще лучше — пассажирского причала или вокзала. То есть это должна быть такая кластерная система, которая включает всю инфраструктуру, в том числе парковку для автомобилей», — поделился тогда своей оценкой глава судоходной компании.
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