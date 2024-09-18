Магдеев рассказал о планах построить трамвайную ветку до Замелекесья

В Набережных Челнах собираются построить новую трамвайную ветку протяженностью 16 километров до микрорайона Замелекесье. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 3 млрд рублей, рассказал мэр Автограда Наиль Магдеев в интервью газете «Челнинские известия».

«Проект есть, и считаю, [что] в ближайшие годы мы его сможем реализовать. Микрорайон Замелекесье, в который мы планируем зайти, будет населять более 50 тыс. человек, это почти два Менделеевска. Поэтому будем стучаться во все двери: и федеральные, и республиканские, чтобы дальше развивать трамвайную сеть», — отметил мэр.

«Думаю, Челны заслужили внимание со стороны республиканских и федеральных властей. КАМАЗ — это национальный бренд, национальное достояние, так давайте его поддерживать. Пока по этому проекту двери везде закрыты, но благодаря нашей настойчивости мы эти двери всё равно откроем», — убежден Магдеев.

Мэр Челнов подчеркнул, что трамвай — это экономичный и экологичный транспорт. В связи с имеющимися планами он напомнил о выделенной полосе для трамваев, которую надо использовать, в том числе и в новом микрорайоне.

Наиль Магдеев также упомянул, что затем трамвайное сообщение предполагается развивать в 63-м и 69-м микрорайонах. Также есть «задумки» по прокладке трамвайной ветки на проспекте Чулман.