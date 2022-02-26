В Челнах объявлен конкурс на должность руководителя исполкома

В Набережных Челнах на 23 марта назначен конкурс на должность руководителя исполкома. Такое решение приняли депутаты на XIII заседании городского Совета.

Сейчас исполнительный комитет Автограда возглавляет Фарид Салахов.

Согласно регламенту, контракт руководителя исполкома составляется на пять лет. Контракт с Салаховым был заключен не на пятилетний срок, а на два года, так как прежний руководитель исполкома Ринат Абдуллин ушел с должности раньше срока, в 2020 году. Этот срок истекает как раз в марте 2022-го, поэтому Горсовет обязан объявить конкурс.

В состав конкурсной комиссии для отбора кандидатов от депутатского корпуса вошли Венера Туктарова, Евгений Архипов и Альберт Петров. Половину состава комиссии назначил Президент РТ Рустам Минниханов, при участии которого прошло заседание. В их число вошли депутат Госсовета Светлана Захарова, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин и главный советник Управления по работе с территориями Президента РТ Фанис Нуреев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Автограда Наиль Магдеев рассказал на сессии об остром дефиците кадров, строительстве новых микрорайонов и состоянии парков после критики Президента РТ.