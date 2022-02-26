«В Челнах острая нехватка кадров во всех отраслях, в том числе в промышленности»

Рустама Минниханова ознакомили с инновационными разработками и проектами местных предприятий Фото: nabchelny.ru

«КАМАЗ достойно завершил год с ростом производства на 23%, это наилучший показатель за последние 10 лет»

В заседании набережночелнинского горсовета по итогам 2021 года и задачам на текущий год принял участие Президент РТ Рустам Минниханов. Перед заседанием его ознакомили с инновационными разработками и проектами местных предприятий.

Так, Рустаму Минниханову представили умный холодильник Haier, который может заказывать еду, новую логистическую платформу, сервис доставки еды из ресторанов и другие новинки.

В своем выступлении мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что производители города не только выпускают новые виды товаров, но и в целом наращивают темпы производства. В частности, объем промышленной продукции в 2021 году вырос на 22% и составил 579,3 млрд рублей. На значение данного показателя повлияли результаты работы предприятий обрабатывающей промышленности.

Выполнение показателей свыше 100% обеспечили отрасли компьютеров и оптических изделий, автотранспортных средств, электрического оборудования, готовых металлических изделий, пищевых продуктов и напитков, бумаги и бумажных изделий.

«Существенную долю в развитие экономики вносит наше градообразующее предприятие ПАО „КАМАЗ“. Минувший год стал для предприятия особенно успешным. КАМАЗ достойно завершил год с ростом производства на 23%, это наилучший показатель за последние 10 лет», — отметил мэр.

В 2021 году на ПАО «КАМАЗ» отгружено продукции на 220,4 млрд рублей, индекс промышленного производства составил 123,4%, произведено 43,9 тыс. единиц грузовых автомобилей.

Важным резервом повышения деловой и инвестиционной активности является инфраструктура поддержки предпринимательства. С этой целью город продолжает развивать промышленные парки, которые показывают свою высокую эффективность. Их сейчас 12.

По итогам 2021 года количество резидентов составило 358. Численность работников выросла на 7%, объем выручки — на 63%. Во все уровни бюджетов выплачено налогов в сумме около 23 млрд рублей.

«В нашем городе наблюдается рост обращения к нам предприятий, желающих открыть свое производство на территории промышленных парков. Это хорошая тенденция», — констатировал Наиль Магдеев. Так, 10 потенциальных резидентов планируют открыть свои производства в промышленном парке «Развитие». При этом первая и вторая очереди парка полностью заняты.

«Благодарим вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, за принятие решения о необходимости строительства третьей очереди парка. Все необходимые документы для проектирования инженерных сетей были оперативно подготовлены, но, к сожалению, до настоящего времени источник финансирования не определён. Просьба помочь в этом вопросе», — обратился мэр города к Рустаму Минниханову.

На заседании набережночелнинского горсовета подвели итоги 2021 года и поставили задачи на текущий год Фото: president.tatarstan.ru

В последние годы в Набережных Челнах наблюдается динамика роста инвестиций в производство. «Объем привлеченных инвестиций характеризуют состояние экономики города. По оценке года они достигнут 54,3 млрд рублей», — отметил мэр Автограда.

В качестве примера градоначальник привел картонно-бумажный комбинат имени Титова, где продолжается модернизация производства, инвестиции в прошлом году составили 1,1 млрд рублей. Компания «Челны-хлеб» реализует масштабный проект по расширению производственных мощностей на сумму 1,3 млрд рублей.

«В целом в прошлом году челнинские компании получили поддержку от Фонда развития моногородов на сумму более 5 млрд рублей. Дополнительно будет создано 270 рабочих мест», — добавил Магдеев.

Градоначальник поручил вести работу по улучшению делового климата, формированию условий для дальнейшего привлечения инвесторов в Челны.

«Необходимо продолжать и комплексную застройку новых территорий»

Положительная динамика в Набережных Челнах сохраняется и по возведению жилья, продолжил свой доклад Наиль Магдеев.

По словам спикера, в прошлом году, несмотря на общую сложную экономическую ситуацию, в городе построено 36 многоквартирных жилых домов. По программе «Социальная ипотека» возведены два объекта, что позволило значительно сократить очередность. План на прошлый год по вводу жилья, а это 322,6 тыс. квадратных метров жилья, полностью выполнен.

В этом году планируется ввести 330 тыс. квадратных метров жилья. «При этом в объемах мы не упадем, а вырастем. Это тоже 36 многоквартирных домов, в том числе четыре дома по социальной ипотеке. С этой целью, я имею в виду в цели выполнения такого напряженного плана в 330 тыс. квадратных метров жилья, необходимо продолжать и комплексную застройку новых территорий, в том числе микрорайон „Притяжение“ на территории Орловского поля», — отметил спикер.

«Планируемый ввод жилья составляет порядка 700 тыс. квадратных метров, — заметил глава города. — В настоящее время на данной территории построено четыре жилых дома, в стадии строительства находятся еще 4 дома. Введен в эксплуатацию детский сад, в планах строительство двух школ и пяти детских садов».

Градоначальник подчеркнул, что для успешной реализации этих планов необходимо уделять внимание инженерной, дорожной и социальной инфраструктуре. Также Магдеев отметил, что в условиях такого темпа застройки необходимо продолжение строительства Московского проспекта. Это позволит создать комфортные и безопасные условия проживания для жителей данной территории.

«В прошлом году на ремонт автодорог было направлено более 1 млрд рублей»

«Продолжается реконструкция автодороги по улице Гостева со строительством мостового перехода. В первом квартале этого года начнется реконструкция автодороги Набережные Челны — Водозабор в сторону Тукаевского района — населенный пункт Азьмушкино и поселок Новый», — рассказал Наиль Магдеев.

Кроме того, по словам мэра, будут отремонтированы дороги по проспекту Дружбы народов, улице Шамиля Усманова, а также к социально значимым объектам, внутриквартальные дороги и подъезд к садоводческому обществу «Гидростроитель».

«Одной из задач муниципальной власти является обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение качества дорог. В прошлом году на ремонт автодорог было направлено более 1 млрд рублей», — отметил докладчик.

Мэр Набережных Челнов подчеркнул, что за прошлый год было ликвидировано 13 мест концентрации ДТП, аварийность в городе снизилась на 4,5%. «А это спасенные жизни и здоровье челнинцев», — резюмировал он.

Также продолжится развитие трамвайной инфраструктуры. В настоящее время на этот вид транспорта приходится порядка 50% пассажиропотока.

«Нами начаты проектные работы по строительству новой трамвайной ветки протяженностью 14 км, которая позволит соединить жилые микрорайоны ЗЯБ, ГЭС, Замелекесье и Сидоровка. Ожидаемый пассажиропоток на этом плече — 1,7 млн человек в год», — отметил градоначальник.

Развитие трамвайной сети будет происходить в два этапа: «Работы по проектированию первого этапа завершены. Сметная стоимость этого первого проектного этапа — 1,3 млрд рублей», — сказал мэр.

«Безусловно, строительство новой ветки значительно разгрузит улично-дорожную сеть в городе и улучшит экологию и качество транспортного обслуживания горожан», — сказал Магдеев, отметив, что открытым остается вопрос по определению источника финансирования.

Магдеев об испорченных парках в городе: «Выводы сделаны, в том числе кадровые»

Мэр Набережных Челнов отчитался перед Рустамом Миннихановым по вопросу содержания городских парков и скверов. Летом прошлого года руководитель республики раскритиковал состояние общественных пространств в Автограде.

«К нам были серьезные замечания и справедливая критика в этом вопросе. Выводы сделаны самые серьезные, в том числе и кадровые. Необходимо в дальнейшем исключать из нашей работы такие факты. Благоустройство территории города направлено на то, чтобы создавать и поддерживать городскую среду в функциональном, экологичном и эстетичном состоянии», — отчитался мэр.

В прошлом году было завершено благоустройство парка Гренада и бульвара Юных ленинцев. В этом году планируется начать работы в Прибрежном. Горожане принимают активное участие в обсуждении парков и набережных, площадей и бульваров, подчеркнул мэр. «Эти пространства очень востребованы у жителей, работу будем продолжать», — сказал он.

Также в 2022 году предстоят работы по благоустройству дворовых территорий по президентской программе «Наш двор». В 2020 и 2021 годах было обновлено 219 объектов, в этом году планируется ремонт 147 дворов.

Наиль Магдеев отчитался по вопросу содержания городских парков и скверов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Программа закрепления молодежи и подготовки кадров потребует серьезных финансовых»

Наиль Магдеев назвал кадровый голод самым острым вопросом для Набережных Челнов и всей Камской агломерации.

«Уровень безработицы в городе сегодня составляет всего 0,42%. Количество безработных граждан уменьшилось в четыре раза. Мы достигли определенных позитивных результатов в вопросах занятости граждан. Тем не менее на рынке труда сложилась сложная ситуация. Об этом говорил и Сергей Анатольевич Когогин на заседании совета безопасности, которую проводил Президент нашей республики. Сегодня в городе наблюдается острая нехватка кадров во всех отраслях, в том числе в промышленности, бюджетной сфере. Проблема актуальна для всей Камской агломерации», — обозначил проблему Магдеев.

Поэтому стратегической задачей Набережных Челнов, по мнению мэра, является увеличение численности населения нашего города. «Этой задаче мы должны посвятить ближайшие годы», — сказал он.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать программу по кадровому обеспечению предприятий и организаций республики. Магдеев отметил, что Челны подготовили свои предложения для нее.

«Региональная программа закрепления молодежи и подготовки кадров потребует серьезных финансовых и организационных ресурсов из всех источников финансирования — федерального, республиканского, муниципального. Но без реализации данной программы решить острый кадровый вопрос будет очень сложно», — заметил Магдеев.

По его мнению, особое внимание необходимо уделить молодежной политике. «Вся система работы должна быть нацелена на то, чтобы молодой человек мог проявить себя здесь, в Набережных Челнах. Наша задача — создать все возможности для профессиональной, научной, творческой и социальной самореализации молодого поколения», — отметил мэр.

Помимо прочего, необходимо продолжать реновацию молодежных центров — на очереди МЦ «Орион» и МЦ «Заман», требует ремонта и спорткомплекс «Олимпийский», также необходимо создавать объекты молодежной инфраструктуры в новых районах.

«Более 26 тыс. челнинцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума»

В заключении взял слово Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он обратил внимание, что более 26 тыс. жителей Набережных Челнов имеют месячный доход ниже прожиточного минимума.

«Средняя заработная плата по республике составляет 43,4 тыс. рублей, у вас цифра повыше — 46,8 тыс. рублей. Вы занимаете восьмую позицию в республике по этому показателю, но хотел бы обратить внимание на то, что значительное количество горожан остается с низкими доходами. По итогам третьего квартала 55 организаций города допустили оплату труда ниже МРОТ. В результате более 26 тыс. челнинцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума», — сказал руководитель республики.

Минниханов добавил, что пандемия очень серьезно повлияла на демографическую ситуацию. «В прошлом году зарегистрировано 40,9 тыс. новорожденных — снижение на 1,6%. Но за 10 лет значительно выросло количество многодетных семей — в 1,6 раза. Два года подряд фиксируется естественная убыль населения, по прошлому году — 1,3 тыс. человек. Понимаем, что есть объективные и субъективные причины, но этот вопрос остается очень важным», — продолжил он.

Президент РТ уточнил, что в республиканском рейтинге Набережные Челны занимают второе место по жилищному строительству, третье — по валовому территориальному продукту, четвертое — по объему отгруженного товара собственного производства. «Огромная роль здесь принадлежит КАМАЗу. Сегодня предприятие располагает модельным рядом мирового уровня. Один из успешных проектов — КИП „Мастер“, выручка которого практически приблизилась к выручке КАМАЗа», — констатировал он.

Рустам Минниханов попросил руководство Набережных Челнов обратить внимание на состояние дорог, транспортное обслуживание и жилищно-коммунальные услуги Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов отметил, что доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте города составила 34,7%, в целом по республике — 25,5%. По его словам, при развитии ТОСЭР «Челны» и промышленных парков эта цифра будет увеличиваться.

Руководитель республики также попросил руководство Набережных Челнов обратить внимание на состояние дорог, транспортное обслуживание и жилищно-коммунальные услуги, поскольку по этим сферам поступает больше всего вопросов. Кроме того, есть жалобы от жителей по качеству благоустройства дворов.

Переходя к теме здравоохранения, Президент РТ заметил, что по вакцинации в республике план выполнен на 100,9%, но в Набережных Челнах вакцинировано 87% жителей. Также он подчеркнул, что уровень школьного образования в городе очень высокий, однако необходимо решить вопрос по количеству бюджетных мест в среднем профобразовании, так как их недостаточно.

«Набережные Челны — второй по величине и значимости город Татарстана. У города большие возможности и перспективы, — заявил он. — Но нельзя не упомянуть о тех решениях, которые были приняты на федеральном уровне, Президентом России и Правительством. Огромные ресурсы выделены на поддержку населения, на реализацию инфраструктурных проектов. На меры социальной поддержки в республике было направлено около 23 млрд рублей, из них половина средств — из федерального бюджета. Это значительная сумма».

По его словам, крупные инфраструктурные проекты реализуются и в этом году. Так, например, строится скоростная автомагистраль М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, которая будет продлена до Екатеринбурга. «Большие планы по строительству обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму. Есть поддержка по участку трассы Шали — Бавлы. И эти проекты требуют серьезных финансовых вложений. Никогда еще в истории Татарстана столько инфраструктурных объектов не строилось. Каждый из них — 100 и более млрд рублей. Считаю, что это огромная поддержка», — заключил Минниханов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru