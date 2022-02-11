В Челнах пройдет конкурс на замещение должности главы исполкома

В Набережных Челнах 16 февраля состоится заседание комиссий горсовета, в повестку которого будет включено обсуждение вопроса о конкурсе на замещение должности руководителя исполкома города.

Сейчас исполнительный комитет Автограда возглавляет Фарид Салахов. Регламент не предполагает увольнение действующего руководителя исполкома.

По регламенту, контракт руководителя исполкома составляется на пять лет. Прежний руководитель исполкома Ринат Абдуллин ушел с должности раньше срока, в 2020 году, став заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Контракт с Салаховым был заключен не на пятилетний срок, а на два года. Этот срок истекает как раз в марте 2022-го, поэтому горсовет обязан объявить конкурс.