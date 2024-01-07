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На площади Азатлык в Челнах пройдут гуляния «Озаряем мысли светом Рождества»
Сегодня, 7 января, в Набережных Челнах пройдут рождественские гуляния. Концертная программа «Озаряем мысли светом Рождества» начнется на площади Азатлык в 17 часов.
Творческие коллективы и солисты Дома дружбы народов «Родник» приготовили теплую и красочную семейную программу.
Нижнекамцев ждут в парке чтения и отдыха Тукая, где пройдет литературно-игровая программа «Свет Рождественской звезды», в парке «Велики» запланировано проведение фестиваля старинных подвижных игр народов Поволжья. Кроме того, в парке «Семья» состоится концертная программа «Кышкы моңнар». Начало — в 16 часов.
В Елабуге Рождество отметят в парке «Чебурашка». На городском празднике «Время Рождества» выступят творческие коллективы Дворца культуры. Начало праздника — в 15 часов.
Рождество продолжится и 8 января. В Менделеевске приглашают в ДК Гассара на благотворительный спектакль-концерт «Щелкунчик». Начало — в 12 часов.
Одно из популярных произведений мирового балетного искусства на сцене исполнят танцоры Казанской школы хореографии Prima и участники детского хореографического ансамбля «Карамель» при поддержке Елабужского благочиния.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил подписчиков с Рождеством Христовым. В своем телеграм-канале он пожелал православным христианам добра, счастья и благополучия.
Более подробно о праздничных днях читайте в новогодней афише «Дракон в Казани, снешарики в Елабуге и керлинг в Челнах: афиша на каникулы в Татарстане».
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