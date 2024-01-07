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Минниханов опубликовал видеопоздравление с Рождеством
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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил подписчиков с Рождеством Христовым. В своем телеграм-канале он пожелал православным христианам добра, счастья и благополучия.
«Раштуа — барлык кешеләрне берләштерүче тантана. Әлеге бәйрәмгә олылар да, балалар да һәрвакыт шат!» — подписал он видео. (Рождество — это торжество, объединяющее всех людей. Этому празднику всегда рады и взрослые, и дети!)
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/1453
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