В Челнах на неделю отключат горячую воду

С 6 по 13 сентября в Набережных Челнах прекратится подача горячего водоснабжения в связи с итоговой опрессовкой тепловых сетей, сообщается в Telegram-канале Автограда.

«Это традиционное испытание сетей, которое проводится перед началом нового отопительного периода после окончания всех ремонтных работ. На время проведения гидравлических испытаний будет отключена горячая вода на всех городских объектах, в том числе в жилых домах», — говорится в сообщении.

Гидравлические испытания сетей являются регламентными требованиями для надежного прохождения отопительного сезона.

Гидравлические испытания тепловых сетей в Автограде начались 11 мая этого года, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Добавим, в Казани отключения горячей воды из-за опрессовок будут проходить 6-7 и 13-14 сентября.