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Ру Тат
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Общество
29 августа 2022  11:22

В сентябре ряд домов Казани останется без горячей воды из-за опрессовок

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В Казани в сентябре специалисты «Татэнерго» будут проводить ремонт и опрессовку тепловых сетей. В связи с этим в ряде жилых домов, детсадов, школ и объектов здравоохранения города будет отключена горячая вода.

Работы будут проводиться в течение двух дней: 6-7 сентября и 13-14 сентября. Полный график опубликован на портале мэрии Казани. Как отмечают в пресс-службе мэрии города, сроки проведения работ могут быть скорректированы.

Ранее «Татар-информ» публиковал сезонный график отключения горячей воды к объектам, подключенным к «Казаэнерго».

#отключение воды #Татэнерго
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