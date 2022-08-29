В сентябре ряд домов Казани останется без горячей воды из-за опрессовок

В Казани в сентябре специалисты «Татэнерго» будут проводить ремонт и опрессовку тепловых сетей. В связи с этим в ряде жилых домов, детсадов, школ и объектов здравоохранения города будет отключена горячая вода.

Работы будут проводиться в течение двух дней: 6-7 сентября и 13-14 сентября. Полный график опубликован на портале мэрии Казани. Как отмечают в пресс-службе мэрии города, сроки проведения работ могут быть скорректированы.

Ранее «Татар-информ» публиковал сезонный график отключения горячей воды к объектам, подключенным к «Казаэнерго».