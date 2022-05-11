В Челнах начались отключения горячей воды

Сегодня, 11 мая, в Набережных Челнах начались гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим ряд домов в Новом городе остались без горячей воды. Специалисты Набережночелнинских тепловых сетей проверят на плотность и прочность около 726 км сетей. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

С 9.00 11 мая до 24.00 24 мая горячая вода перестанет подаваться на объекты 22-го, 23-го, 24-го, 25-го и 46-го комплексов, в ЖК «Солнечный» (блок Б). Без горячего водоснабжения также остались объекты 47-го, 48-го, 49-го, 50-го, 51-го, 52-го, 53-го, 54-го, 61-го, 63-го, 64-го, 65-го комплексов.

Также отключение коснется крытого катка за 52-м комплексом, «Таттехконтрола», ГИБДД, ГСК «Гренада», гаражей ГИБДД, питомника служебных собак, ООО «САХА», АБК «Ак-Батыр», ТТЦ «Космос», рынка «Караван», ТЦ «Лента», Госкомприроды, Боровецкой церкви, Дома Правосудия, СТО КАМАЗ, автосалонов «Митцубиси», «Хэрмэт», ЧП Нуриахметова и ряда автомоек.

Отключения горячей воды в Старом городе начнутся 24 мая и продолжатся по 6 июня.