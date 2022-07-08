В Челнах концерт в честь Цоя пройдет 14 августа на площади Азатлык

В Набережных Челнах фестиваль русского рока, приуроченный к 60-летию легендарного рок-музыканта Виктора Цоя, состоится 14 августа на площади Азатлык. Об этом во время пресс-конференции в мэрии сообщил начальник Управления культуры Автограда Румиль Карамиев.

«На мероприятии выступят лучшие музыканты нашего города», — анонсировал спикер.

До этого в социальных сетях появилась информация, что запланированный на 21 июня концерт оказался отменен из-за репертуара. Сомнения городских властей будто бы вызвали песни «Перемен требуют наши сердца», «Пачка сигарет» и другие композиции. Позже исполком заявил, что концерт был не отменен, а перенесен.

Помимо этого, в Челнах совместно с сообществом URBANTATAR в августе планируется провести первый городской фестиваль новой татарской культуры. «Это будет интересный новый формат, будут приглашены интересные артисты, приедут музыканты», — отметил начальник Управления культуры.

Кроме того, исполком совместно с Фондом «Институт развития городов РТ», казанским парком «Урам» и активными горожанами работает над организацией молодежного фестиваля в парке «Гренада». Мероприятие стало продолжением встречи, которая состоялась в апреле этого года в рамках серии публичных встреч «Гений места», организованной фондом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах стартуют еженедельные показы фильмов на свежем воздухе.