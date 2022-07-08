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Общество
8 июля 2022  11:42
Эльза Кузнецова

В Челнах стартуют еженедельные показы фильмов под открытым небом

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На этой неделе в Набережных Челнах начнутся еженедельные показы кино под открытым небом, они будут проводиться на площади Азатлык. Об этом во время пресс-конференции в мэрии сообщил начальник Управления культуры Автограда Румиль Карамиев.

«Фильмы будут показываться еженедельно, мы приглашаем гостей и жителей нашего города. До этого показов не было, так как погода не позволяла», — отметил спикер. 

В эту субботу, 9 июля, зрители увидят советскую военную драму «Если враг не сдается...» с Валентином Гафтом. Перед показом самой картины юным зрителям предложат посмотреть «Ералаш» и мультфильмы. Кинопоказы завершатся в августе ежегодным большим Всероссийским фестивалем уличного кино. 

Сегодня, в День семьи, любви и верности, гостей и жителей города приглашают посетить общественные пространства. Тематические концерты стартовали в 10.00 в парке Победы и пройдут во всех районах Челнов.

#Набережные Челны
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