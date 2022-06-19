Концерт памяти Виктора Цоя в Челнах перенесен на август

В Набережных Челнах концерт, приуроченный 60-летию советского рок-музыканта Виктора Цоя, перенесен на август. Об этом в своем Telegram-канале сообщила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.

«По инициативе организаторов концерт перенесён на август, о дате сообщим ближе к событию. Организаторы совместно с Управлением культуры решили сделать фестиваль более масштабным», — сообщила Мухаметзянова.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что концерт отменен из-за репертуара исполнителя: якобы под сомнения властей попали песни «Перемен требуют наши сердца», «Пачка сигарет» и другие композиции.