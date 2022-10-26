В Челнах готовятся к трем отправкам мобилизованных граждан

Сегодня в Набережных Челнах готовятся к отправке местных жителей, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Первая отправка на сборный пункт в Казань состоится уже в 9.00, последующие пройдут в 11.00 и 13.00.

Накануне из Набережных Челнов проводили еще одну группу мобилизованных граждан. В общей сложности из города уже убыли 400 призванных из запаса челнинцев. Каждому из них выдали конверт с денежным довольствием в размере 20 тыс. рублей, резиновые сапоги «Вездеход» и вещмешок со всем необходимым.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента России Владимира Путина. О проведении частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.