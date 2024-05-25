В Челнах более чем за 115 млн рублей отремонтируют стадион «КАМАЗ»

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В Набережных Челнах более чем за 115,3 млн рублей проведут капитальный ремонт футбольного поля стадиона «КАМАЗ». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что исполнителю работ предстоит обновить само покрытие поля, обустроить дренаж и ливневую канализацию, установить сеть подогрева поля и систему его полива, заменить оборудование (в том числе футбольные ворота) и благоустроить территорию.

Кроме того, подрядчик должен будет почти за 10 млн рублей привести в порядок здание спортивной школы олимпийского резерва на стадионе «Трудовые резервы» в Казани. Речь идет в том числе о ремонте фасадов, а также о приобретении мебели, оборудования, инвентаря и благоустройстве территории.

Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Заявки принимаются до 3 июня, победителя аукциона определят 5 июня. Он должен будут сразу же приступить к работам и завершить их к 15 января следующего, 2025 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к Играм БРИКС в Казани обновят фасад зала бокса на «Трудовых резервах». В целом ремонтные работы на объекте разбиты на три этапа.