К Играм БРИКС в Казани обновят фасад зала бокса на «Трудовых резервах»

Фото: Институт развития Казани

К предстоящим Играм стран БРИКС в столице Татарстана обновят фасад одного из пяти корпусов стадиона «Трудовые резервы» — открывшегося еще в 1962 году зала бокса. С проектом капитального ремонта здания сегодня ознакомился глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

Корпуса стадиона были построены в разные периоды — от 1962 до 2006 года. Ремонтные работы должны пройти в три этапа и продлиться до следующего года, причем обновление решено начать с самой старой части комплекса — зала бокса.

Фото: kzn.ru

Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ, а подрядной организацией стало ООО «СТК». У здания усилят фундамент и устроят отсечную гидроизоляцию (из-за близости грунтовых вод), а затем приступят к обновлению кровли и инженерных сетей, рассказал председатель городского Комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.

Концепцию фасада разработали, ориентируясь на классический дизайн с добавлением современных элементов из металла, специалисты Института развития Казани. При этом, по словам генерального директора ФСО «Трудовые резервы» Руслана Минабутдинова, будут сохранены исторические элементы на внутренней части фасада: колонны, лепнины, арки. С использованием гипса восстановят барельефы, на которых изображены древнегреческие атлеты. При этом сооружение украсят архитектурной подсветкой.

Фото: Институт развития Казани

В дальнейшем предполагается отремонтировать внутреннюю часть зала бокса с рингом и тренировочным инвентарем, игровой зал для футболистов и баскетболистов, административные здания. Всего на базе «Трудовых резервов» сейчас занимаются около 1,5 тыс. детей и подростков.

Здешняя спортивная школа по боксу — одна из самых сильных в республике. Из ее воспитанников Сергей Сергеев занял в прошлом году первое место на чемпионате России, а Амин Абдуллин показал себя на первенстве РФ. «Школа готовит чемпионов России — это факт», — подчеркнул Минабутдинов.