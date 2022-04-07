Архитекторы в формате экскурсии презентуют проект парка «Прибрежный» в Челнах

В субботу, 9 апреля, в Набережных Челнах состоится презентация парка «Прибрежный» в формате экскурсии. Встречу с горожанами проведут архитекторы бюро «Архитектурный десант», которые работают над общественным пространством.

К прогулке присоединятся экологи, местные активисты и представители администрации. Горожане смогут познакомиться с проектом, задать свои вопросы архитекторам, изучить территорию парка и посмотреть кадры визуализации.

Встреча запланирована на 11 утра на парковке парка со стороны остановки «Дворец спорта».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк «Прибрежный» в Челнах ждет деликатное благоустройство. На территории парка благоустроят спортивную площадку, тропу здоровья, зону для выгула собак, пирс и детскую площадку. Проект реализовывается по программе «Развитие общественных пространств РТ» и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Жилье и городская среда» — национальный проект, созданный для обеспечения доступным жильем семей со средним достатком и повышения комфортности городской среды. Это один из 12 национальных проектов, которые реализуются с 2019 года в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.