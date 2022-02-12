Лесной оазис в черте города: парк «Прибрежный» в Челнах ждет деликатное благоустройство

В 2022 году в Набережных Челнах начнут реконструкцию главного общественного пространства города — парка «Прибрежный». Какие новые локации появятся в лесном массиве, рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» архитекторы бюро «Архитектурный десант» и ведущие экологи-эксперты из КФУ.

В 2022 году в Набережных Челнах начнут реконструкцию главного общественного пространства города — парка «Прибрежный» Источник: бюро «Архдесант»

«Будет лесное благоустройство без добавления новых крупных объектов»

Парк «Прибрежный» — самый большой городской парк Набережных Челнов, он занимает прибрежную территорию более 300 га от Майдана до 61-го микрорайона. В парке растут в основном хвойные породы деревьев. Здесь находится конноспортивная школа, спортшкола по парусному спорту, яхт-клуб. В западной части расположена набережная Табеева, а в северо-восточной — Ипподром.

Лес в парке «Прибрежный» — рукотворный, его засадили жители в 50-х годах прошлого года, чтобы создать берегоукрепление прибрежной полосы. Отсюда и название парка. Озеро в карьере тоже возникло в процессе строительства города.

Разработкой проекта благоустройства занимается бюро «Архдесант», его руководитель Павел Медведев рассказал ИА «Татар-информ», что главный приоритет при реконструкции общественного пространства — сохранить, восстановить и максимально улучшить экосистему леса.

«Поэтому будет деликатное лесное благоустройство без добавления новых крупных объектов. Некоторые территории до сих пор исследуют экологи, чтобы определить, что можно сделать на конкретной местности», — отметил собеседник агентства.

Павел Медведев рассказал, что главный приоритет при реконструкции общественного пространства — сохранить, восстановить и максимально улучшить экосистему леса Фото: minmol.tatarstan.ru

Архитекторы разбили проект на три этапа. Первым этапом станет благоустройство у входа со стороны остановки «Дворец спорта», а также реализация троп здоровья по всему парку. Второй соединит единым маршрутом набережную и парк, пройдет организация пляжных зон, болотных троп, зон отдыха, благоустройство набережной со стороны яхт-клуба. Третий этап включит благоустройство набережной со стороны пляжа «Сандали».

На первый этап реконструкции парка в этом году направлено 150 млн рублей.

На старте работы архитекторы провели два общественных обсуждения

Исследование территории парка для создания проекта реконструкции началось в июле 2020 года. Только минувшим летом зодчие «Архдесанта» четыре раза приезжали в Набережные Челны, чтобы изучить территорию. Важно, что к работе привлекались местные специалисты, хорошо знакомые с городом и парком. Интересный факт: два ведущих архитектора этого проекта родом из Набережных Челнов, что немаловажно при разработке такой значимой для города локации.

У парка отсутствуют выраженные и комфортные входы Источник: бюро «Архдесант»

Старший архитектор бюро «Архитектурный Десант» Дарья Климова рассказала, что всю школьную жизнь прожила в пятиминутной доступности к парку.

«У нас проходили в парке школьные занятия, мы ходили на лыжню, три раза в неделю занимались спортивным ориентированием в лесу, гуляли по набережной леса, купались на пляже, занимались парусным спортом в яхт-клубе и многое другое», — поделилась собеседница агентства.

На самом старте работы архитекторы провели два общественных обсуждения. Обе встречи были продолжительными, жители участвовали в глубоких дискуссиях и активно высказывали свои точки зрения. В результате были определены основные приоритеты проекта и болевые точки. На встречах присутствовали также представители муниципалитета, активных сообществ города и резиденты парка. «Это помогло широко посмотреть на стратегию развития парка и четко определить первые шаги нашей работы», — рассказала Климова.

Выяснилось, что, несмотря на огромные размеры территории, в парке есть большие логистические проблемы: отсутствуют выраженные и комфортные входы в парк; потоки разных групп пользователей пересекаются хаотично и мешают друг другу; маршруты внутри парка непонятные и небезопасные.

Несмотря на огромные размеры территории, в парке есть большие логистические проблемы Источник: Бюро «Архдесант»

«Жители хотят сохранить лес таким, какой он есть, и мы придерживаемся этой же позиции»

После общественных слушаний архитекторы определили, какие работы проведут в первую очередь, и обозначили приоритеты развития концепции общественного пространства. Сначала будут благоустроены участки для создания новых связей парка с городом: планируется организовать входную группу, а главное — соединить лесную территорию, город и набережную.

Затем у входа в лес появятся павильоны проката, кафе, туалет, новое мощение, площадка для выгула собак, навесы. Кроме того, планируется реализовать новое освещение, спортплощадки и детскую площадку, а также установить малые архитектурные формы: урны, скамьи, информационные и навигационные стенды.

Планируется реализовать новое освещение, спортплощадки и детскую площадку Источник: бюро «Архдесант»

«Сейчас периферия леса застраивается, а входы в парк теряются. Поэтому мы организовываем комфортную связь с парком у остановки „Дворец спорта“. Болевые точки жителей (особенно после благоустройства парка на ГЭС) — это лес. Жители хотят сохранить его таким, какой он есть, и мы придерживаемся этой же позиции. Минимально затрагиваем природу местности. Так, в проекте мы оставили все дорожки с естественными покрытиями, планируем добавить лишь скамьи для отдыха. Также будет организована тропа здоровья — терренкур, обновлены спортивное и детское оборудование, а еще появится площадка для выгула собак», — рассказывает руководитель бюро «Архдесант».

Тропа здоровья разрабатывается совместно с врачом местной клиники «Танар», который и сейчас проводит оздоровительные занятия в этом парке.

По мнению еще одного члена команды – Анастасии Мутагировой, на сегодняшний день парк уже является прекрасной точкой притяжения для горожан. Туда ходят прогуливаться и заниматься спортом горожане. «После благоустройства, очевидно, его будет интереснее посещать чаще жителям всего города, а не только близлежащих комплексов», — поделилась собеседница агентства.

«Проектом было также предложено размещение отапливаемой остановки у „Дворца спорта“, но мы не будем реализовывать ее в этом году, так как ждем, пока будет разработан проект больницы (новое здание горбольницы № 5 на проспекте Чулман, — прим. Т-и). Надеемся, что в ближайшем будущем он появится. Каток и лыжная база уже есть в этом парке, и горожане активно пользуются этими объектами», — рассказала Анастасия Мутагирова.

Будет организована тропа здоровья — терренкур Источник: бюро «Архдесант»

«Ключевой задачей становится экологический анализ всех элементов лесных экосистем»

Архитекторы трудятся параллельно с экологами — консультантами проекта. Сейчас экологи разрабатывают стратегию сохранения и восстановления экосистемы. Основные акценты сделаны на очистке озера, тщательном исследовании растущих на территории видов растений и определении среди них краснокнижных. Также в перечень работ включено санирование леса, создание противопожарных разрывов, обновление леса новыми деревьями в необходимом объеме.

Доцент Набережночелнинского института КФУ, специалист в области лесного почвоведения Рафик Шарафутдинов поделился, что с точки зрения экологии уникальность территории парка «Прибрежный» заключается в том, что лесные культуры, высаженные в берегозащитных целях на отдельных его участках, приобретают вид естественных лесных экосистем. А они в свою очередь способствуют появлению краснокнижных растений и лесной фауны в условиях близости давления городской среды.

Проблемой же территории, со слов собеседника агентства, является деградация лесных экосистем, которая проявляется через нарушение растительного и почвенного покрова в местах интенсивного посещения отдыхающими, внедрение на отдельных участках сорных растений, обмеление озера Лесное и усиление его загрязнения из-за отсутствия проточности воды, разрушение его берегов.

Аудитор-эколог, директор ООО «ЭкоАудит Ч» Нафиса Аглямова считает, что благоустройство парка должно не только улучшить комфорт для отдыхающих, но и способствовать оздоровлению устойчивых лесных экосистем не только в зонах тихого отдыха, но и во всех функциональных зонах, включая отдельные участки, как лесные, так и опушки.

«Поэтому ключевой задачей становится экологический анализ всех элементов лесных экосистем, для чего в обязательном порядке должны проводиться комплексные научные исследования», — отметила эколог.

Появится площадка для выгула собак Источник: бюро «Архдесант»

Исследования включают изучение растительного покрова по всем ярусам и их связь с рельефом, увлажнение местности, физико-химический состав почвы и грунта. Также внимание экологов приковано к состоянию озера и прилегающей местности, так как этот участок очень востребован у горожан. Он входит в первый раздел проекта.

Нафиса Аглямова подчеркнула, что площадку для выгула собак, дороги с твердым покрытием и систему искусственных озер необходимо создавать бережно, с сохранением окружающего леса, не затрагивая водно-болотные угодья, которые являются элементами биологического разнообразия флоры и фауны.

«Это не парк, а лес — уникальное место в городе»

Свою позицию высказал и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время «прямой линии» с жителями Набережных Челнов. Дозвонившуюся горожанку Айгуль Галиеву интересовал один вопрос: «Не закатают ли наш парк в асфальт?» Мэр согласился, что это уникальное место, когда в черте города есть лес, а также рассказал, что на данном этапе ведется проектная и предпроектная работа, обсуждения благоустройства с архитектурным и экологическим сообществом.

Наиль Магдеев: «Максимально сохранить тот природный ландшафт, который есть в парке “Прибрежный”, с минимальными вкраплениями» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Моя позиция, позиция моих коллег и людей неравнодушных — максимально сохранить тот природный ландшафт, который есть в парке “Прибрежный”, с минимальными вкраплениями. Зайти и сделать так, чтобы не нарушать экосистему, атмосферу леса. Это не парк, а лес — уникальное место в городе. И я, как и вы, за то, чтобы он сохранил свое предназначение, и в нем можно было бы комфортно находиться, отдыхать, заниматься спортом, гулять», — сказал мэр.

Проект реализовывается по программе «Развитие общественных пространств РТ» и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».