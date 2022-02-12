Лесной оазис в черте города: парк «Прибрежный» в Челнах ждет деликатное благоустройство
В 2022 году в Набережных Челнах начнут реконструкцию главного общественного пространства города — парка «Прибрежный». Какие новые локации появятся в лесном массиве, рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» архитекторы бюро «Архитектурный десант» и ведущие экологи-эксперты из КФУ.
«Будет лесное благоустройство без добавления новых крупных объектов»
Парк «Прибрежный» — самый большой городской парк Набережных Челнов, он занимает прибрежную территорию более 300 га от Майдана до 61-го микрорайона. В парке растут в основном хвойные породы деревьев. Здесь находится конноспортивная школа, спортшкола по парусному спорту, яхт-клуб. В западной части расположена набережная Табеева, а в северо-восточной — Ипподром.
Лес в парке «Прибрежный» — рукотворный, его засадили жители в 50-х годах прошлого года, чтобы создать берегоукрепление прибрежной полосы. Отсюда и название парка. Озеро в карьере тоже возникло в процессе строительства города.
Разработкой проекта благоустройства занимается бюро «Архдесант», его руководитель Павел Медведев рассказал ИА «Татар-информ», что главный приоритет при реконструкции общественного пространства — сохранить, восстановить и максимально улучшить экосистему леса.
«Поэтому будет деликатное лесное благоустройство без добавления новых крупных объектов. Некоторые территории до сих пор исследуют экологи, чтобы определить, что можно сделать на конкретной местности», — отметил собеседник агентства.
Архитекторы разбили проект на три этапа. Первым этапом станет благоустройство у входа со стороны остановки «Дворец спорта», а также реализация троп здоровья по всему парку. Второй соединит единым маршрутом набережную и парк, пройдет организация пляжных зон, болотных троп, зон отдыха, благоустройство набережной со стороны яхт-клуба. Третий этап включит благоустройство набережной со стороны пляжа «Сандали».
На первый этап реконструкции парка в этом году направлено 150 млн рублей.
На старте работы архитекторы провели два общественных обсуждения
Исследование территории парка для создания проекта реконструкции началось в июле 2020 года. Только минувшим летом зодчие «Архдесанта» четыре раза приезжали в Набережные Челны, чтобы изучить территорию. Важно, что к работе привлекались местные специалисты, хорошо знакомые с городом и парком. Интересный факт: два ведущих архитектора этого проекта родом из Набережных Челнов, что немаловажно при разработке такой значимой для города локации.
Старший архитектор бюро «Архитектурный Десант» Дарья Климова рассказала, что всю школьную жизнь прожила в пятиминутной доступности к парку.
«У нас проходили в парке школьные занятия, мы ходили на лыжню, три раза в неделю занимались спортивным ориентированием в лесу, гуляли по набережной леса, купались на пляже, занимались парусным спортом в яхт-клубе и многое другое», — поделилась собеседница агентства.
На самом старте работы архитекторы провели два общественных обсуждения. Обе встречи были продолжительными, жители участвовали в глубоких дискуссиях и активно высказывали свои точки зрения. В результате были определены основные приоритеты проекта и болевые точки. На встречах присутствовали также представители муниципалитета, активных сообществ города и резиденты парка. «Это помогло широко посмотреть на стратегию развития парка и четко определить первые шаги нашей работы», — рассказала Климова.
Выяснилось, что, несмотря на огромные размеры территории, в парке есть большие логистические проблемы: отсутствуют выраженные и комфортные входы в парк; потоки разных групп пользователей пересекаются хаотично и мешают друг другу; маршруты внутри парка непонятные и небезопасные.
«Жители хотят сохранить лес таким, какой он есть, и мы придерживаемся этой же позиции»
После общественных слушаний архитекторы определили, какие работы проведут в первую очередь, и обозначили приоритеты развития концепции общественного пространства. Сначала будут благоустроены участки для создания новых связей парка с городом: планируется организовать входную группу, а главное — соединить лесную территорию, город и набережную.
Затем у входа в лес появятся павильоны проката, кафе, туалет, новое мощение, площадка для выгула собак, навесы. Кроме того, планируется реализовать новое освещение, спортплощадки и детскую площадку, а также установить малые архитектурные формы: урны, скамьи, информационные и навигационные стенды.
«Сейчас периферия леса застраивается, а входы в парк теряются. Поэтому мы организовываем комфортную связь с парком у остановки „Дворец спорта“. Болевые точки жителей (особенно после благоустройства парка на ГЭС) — это лес. Жители хотят сохранить его таким, какой он есть, и мы придерживаемся этой же позиции. Минимально затрагиваем природу местности. Так, в проекте мы оставили все дорожки с естественными покрытиями, планируем добавить лишь скамьи для отдыха. Также будет организована тропа здоровья — терренкур, обновлены спортивное и детское оборудование, а еще появится площадка для выгула собак», — рассказывает руководитель бюро «Архдесант».
Тропа здоровья разрабатывается совместно с врачом местной клиники «Танар», который и сейчас проводит оздоровительные занятия в этом парке.
По мнению еще одного члена команды – Анастасии Мутагировой, на сегодняшний день парк уже является прекрасной точкой притяжения для горожан. Туда ходят прогуливаться и заниматься спортом горожане. «После благоустройства, очевидно, его будет интереснее посещать чаще жителям всего города, а не только близлежащих комплексов», — поделилась собеседница агентства.
«Проектом было также предложено размещение отапливаемой остановки у „Дворца спорта“, но мы не будем реализовывать ее в этом году, так как ждем, пока будет разработан проект больницы (новое здание горбольницы № 5 на проспекте Чулман, — прим. Т-и). Надеемся, что в ближайшем будущем он появится. Каток и лыжная база уже есть в этом парке, и горожане активно пользуются этими объектами», — рассказала Анастасия Мутагирова.
«Ключевой задачей становится экологический анализ всех элементов лесных экосистем»
Архитекторы трудятся параллельно с экологами — консультантами проекта. Сейчас экологи разрабатывают стратегию сохранения и восстановления экосистемы. Основные акценты сделаны на очистке озера, тщательном исследовании растущих на территории видов растений и определении среди них краснокнижных. Также в перечень работ включено санирование леса, создание противопожарных разрывов, обновление леса новыми деревьями в необходимом объеме.
Доцент Набережночелнинского института КФУ, специалист в области лесного почвоведения Рафик Шарафутдинов поделился, что с точки зрения экологии уникальность территории парка «Прибрежный» заключается в том, что лесные культуры, высаженные в берегозащитных целях на отдельных его участках, приобретают вид естественных лесных экосистем. А они в свою очередь способствуют появлению краснокнижных растений и лесной фауны в условиях близости давления городской среды.
Проблемой же территории, со слов собеседника агентства, является деградация лесных экосистем, которая проявляется через нарушение растительного и почвенного покрова в местах интенсивного посещения отдыхающими, внедрение на отдельных участках сорных растений, обмеление озера Лесное и усиление его загрязнения из-за отсутствия проточности воды, разрушение его берегов.
Аудитор-эколог, директор ООО «ЭкоАудит Ч» Нафиса Аглямова считает, что благоустройство парка должно не только улучшить комфорт для отдыхающих, но и способствовать оздоровлению устойчивых лесных экосистем не только в зонах тихого отдыха, но и во всех функциональных зонах, включая отдельные участки, как лесные, так и опушки.
«Поэтому ключевой задачей становится экологический анализ всех элементов лесных экосистем, для чего в обязательном порядке должны проводиться комплексные научные исследования», — отметила эколог.
Исследования включают изучение растительного покрова по всем ярусам и их связь с рельефом, увлажнение местности, физико-химический состав почвы и грунта. Также внимание экологов приковано к состоянию озера и прилегающей местности, так как этот участок очень востребован у горожан. Он входит в первый раздел проекта.
Нафиса Аглямова подчеркнула, что площадку для выгула собак, дороги с твердым покрытием и систему искусственных озер необходимо создавать бережно, с сохранением окружающего леса, не затрагивая водно-болотные угодья, которые являются элементами биологического разнообразия флоры и фауны.
«Это не парк, а лес — уникальное место в городе»
Свою позицию высказал и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время «прямой линии» с жителями Набережных Челнов. Дозвонившуюся горожанку Айгуль Галиеву интересовал один вопрос: «Не закатают ли наш парк в асфальт?» Мэр согласился, что это уникальное место, когда в черте города есть лес, а также рассказал, что на данном этапе ведется проектная и предпроектная работа, обсуждения благоустройства с архитектурным и экологическим сообществом.
«Моя позиция, позиция моих коллег и людей неравнодушных — максимально сохранить тот природный ландшафт, который есть в парке “Прибрежный”, с минимальными вкраплениями. Зайти и сделать так, чтобы не нарушать экосистему, атмосферу леса. Это не парк, а лес — уникальное место в городе. И я, как и вы, за то, чтобы он сохранил свое предназначение, и в нем можно было бы комфортно находиться, отдыхать, заниматься спортом, гулять», — сказал мэр.
Проект реализовывается по программе «Развитие общественных пространств РТ» и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».