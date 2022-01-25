В челнинском парке «Прибрежный» при реконструкции будет сохранен природный ландшафт

Во время «прямой линии» с жителями Набережных Челнов глава города Наиль Магдеев рассказал о реконструкции парка «Прибрежный», первая очередь которой завершится в 2022 году. На благоустройство общественного пространства направлено 150 млн рублей.

По словам мэра, на данный момент ведется проектная и предпроектная работа, предлагаемый проект параллельно обсуждается с архитектурным сообществом. В ближайшее время, в первой половине февраля, состоятся общественные обсуждения, в которых примут участие жители города.

«Моя позиция, позиция моих коллег и людей неравнодушных — максимально сохранить тот природный ландшафт, который есть в парке „Прибрежный“, с минимальными вкраплениями. Зайти и сделать так, чтобы не нарушать экосистему, атмосферу леса. Это не парк, а лес — уникальное место в городе. И я, как и вы, за то, чтобы он сохранил свое предназначение, и в нем можно было бы комфортно находиться, отдыхать, заниматься спортом, гулять», — сказал мэр.

Еще один вопрос касался пустыря возле мэрии, в 43-м комплексе. Звонивший попросил облагородить пространство, проложить пешеходные дорожки, чтобы можно было пройти от дома 19/15 в сторону мэрии.

«Во-первых, у любого земельного участка есть собственник. И с ним придется, безусловно, сверять свои позиции. Есть генеральный план города, и в соответствии с этим планом будем вести там застройку. Более подробно я попрошу встретиться руководителя района, пообщаться с вами. Потом он меня проинформирует, о чем конкретно вы просите», — отреагировал на просьбу Магдеев.

«Прямая линия» с мэром Набережных Челнов состоялась в редакции газеты «Челнинские известия». Общение по телефону продолжалось в течение часа, всего поступило около 20 вопросов. Челнинцы интересовались капитальным ремонтом домов, благоустройством общественных пространств, организацией уборки и строительством дорог.