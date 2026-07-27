news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 27 июля 2026 11:56

Полицейские поймали водителя, сбившего ребенка на зебре в Челнах

Читайте нас в
Телеграм
Полицейские поймали водителя, сбившего ребенка на зебре в Челнах

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который сбил ребенка в Набережных Челнах и скрылся с места ДТП. Нарушителем оказался 21-летний житель Мордовии.

Напомним, происшествие случилось вечером 20 июля на проспекте Яшьлек. Водитель автомобиля KIA сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Водитель с места ДТП уехал.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Молодой мужчина вину полностью признал.

На водителя составили административные протоколы по статьям об управлении транспортом без наличия соответствующего права, а также об оставлении места ДТП. По данному факту идет административное расследование.

#сбил ребенка на зебре #скрылся с места ДТП #задержали водителя
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Сбор продолжается: почти 3 млн идей внесли россияне в Народную программу ЕР

Сбор продолжается: почти 3 млн идей внесли россияне в Народную программу ЕР

26 июля 2026

Режим беспилотной опасности объявлен в Татарстане

27 июля 2026
Новости партнеров