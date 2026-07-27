Полицейские поймали водителя, сбившего ребенка на зебре в Челнах

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который сбил ребенка в Набережных Челнах и скрылся с места ДТП. Нарушителем оказался 21-летний житель Мордовии.

Напомним, происшествие случилось вечером 20 июля на проспекте Яшьлек. Водитель автомобиля KIA сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Водитель с места ДТП уехал.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Молодой мужчина вину полностью признал.

На водителя составили административные протоколы по статьям об управлении транспортом без наличия соответствующего права, а также об оставлении места ДТП. По данному факту идет административное расследование.