news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 21 июля 2026 19:05

В Челнах ГАИ разыскивает водителя, который сбил ребенка на зебре и скрылся

Читайте нас в
Телеграм
В Челнах ГАИ разыскивает водителя, который сбил ребенка на зебре и скрылся

В Набережных Челнах ГАИ разыскивает водителя, который скрылся после того, как сбил ребенка.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Челнов, накануне, 20 июля, неустановленный водитель ехал по проспекту Яшьлек. В это время дорогу по зебре переходил 11-летний мальчик. Тем не менее водитель не стал пропускать ребенка и сбил его, а затем уехал с места ДТП. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Водителя разыскивают, всем сотрудникам ГАИ даны ориентировки. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по номеру 511814 либо в отделение розыска ДПС по номеру 379569.

#гаи #челны #скрылся с места ДТП #сбил ребенка
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Переписки пользователей с DeepSeek оказались в публичном доступе

21 июля 2026

Мужчина скончался у станции метро «Козья Слобода» в Казани

21 июля 2026
Новости партнеров