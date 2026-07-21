В Челнах ГАИ разыскивает водителя, который сбил ребенка на зебре и скрылся

В Набережных Челнах ГАИ разыскивает водителя, который скрылся после того, как сбил ребенка.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Челнов, накануне, 20 июля, неустановленный водитель ехал по проспекту Яшьлек. В это время дорогу по зебре переходил 11-летний мальчик. Тем не менее водитель не стал пропускать ребенка и сбил его, а затем уехал с места ДТП. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Водителя разыскивают, всем сотрудникам ГАИ даны ориентировки. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по номеру 511814 либо в отделение розыска ДПС по номеру 379569.