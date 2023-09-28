В Чечне проходят Дни культуры Татарстана

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В Чеченской Республике проходят Дни культуры Республики Татарстан. Их официальное открытие состоялось в Государственном русском драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова в Грозном, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства ЧР Муса Дадаев и заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, который зачитал приветствие от Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

«Еще недавно мы имели удовольствие наслаждаться яркими выступлениями известных деятелей культуры и искусства Чечни в Казани, а сегодня мастера татарстанской сцены приехали к вам с ответным творческим визитом. Музыка, песни, танцы — душа любого народа, и мы делимся с вами, нашими дорогими братьями, самым ценным и сокровенным — духовным богатством, красивыми традициями и добрыми обычаями», — было сказано в послании Раиса РТ.

Затем был организован показ спектакля по произведению Ахмеда Файзи «Акчарлаклар» («Чайки») Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Параллельное открытие Дней культуры РТ в ЧР прошло во Дворце культуры имени У. Димаева в Урус-Мартане, где выступил Государственный камерный хор Татарстана под управлением народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой.

Кроме того, в Национальной библиотеке Чечни состоялся круглый стол дизайнеров и мастеров народных художественных ремесел и промыслов двух республик. Во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева прошла встреча кинематографистов. Также были организованы показы татарстанских фильмов «Мулла» и «Тарлан».

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Продолжат Дни культуры Татарстана открытие книжной выставки «Книга в пространстве культуры» в Нацбиблиотеке ЧР и показы еще двух татарстанских картин — «Ибн Фадлан» и «Мы — дети 41-го года». Библиотеке передадут в дар книги об истории, культуре и искусстве Татарстана.

Завершит цикл мероприятий гала-концерт мастеров искусств Республики Татарстан в Чеченской государственной филармонии имени А. Шахбулатова, в котором будет задействован Государственный ансамбль песни и танца РТ.

Дни культуры Чеченской Республики прошли в Казани в мае 2022 года. Столица РТ была выбрана первым местом официального визита Айшат Кадыровой в качестве министра культуры Чечни. О том, как он прошел, читайте в материале «Татар-информа» Чеченцы в Татарстане: зачем дочь Рамзана Кадырова приехала в Казань?