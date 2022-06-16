ЦБ: Картами «Мир» можно будет расплатиться еще в 4 странах

Еще в четырех странах в скором времени начнут принимать карты платежной системы «Мир». Об этом рассказала первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова во время XXV Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«У нас хорошая новость. Помимо десяти стран, которые сейчас принимают карты «Мир», у нас еще на повестке четыре новых страны», — отметила Скоробогатова, добавив, что огласить список стран пока не может.

Сейчас картами «Мир», помимо России, можно также рассчитываться в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее платежные системы Visa и MasterCard прекратили осуществлять транзакции на территории России.

Санкции против РФ были ужесточены после объявления российского лидера Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ сослался на необходимость оказать помощь признанным незадолго перед этим республикам Донбасса.