В ЦБ рассчитывают, что устойчивая инфляция приблизится к 4% во втором полугодии

Фото: cbr.ru

Банк России ожидает возвращения устойчивой инфляции к 4% во втором полугодии текущего, 2026 года. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров регулятора 13 февраля.

Согласно прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а устойчивая инфляция «сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года». В 2027 году и в последующие годы годовая инфляция должна будет находиться на целевом уровне.

Базовый сценарий Центробанка предполагает ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–9,0% в 2027-м. Темп роста ВВП в 2026 году составит от 0,5% до 1,5%, а в 2027-м и в последующие годы – 1,5–2,5%.

В ходе обсуждения большинство участников согласились, что устойчивое инфляционное давление в начале 2026 года при исключении вклада увеличения налога на добавленную стоимость и волатильных компонентов можно оценить в диапазоне 4 – 5%, то есть около уровня конца 2025-го. Соответственно, по их мнению, при сохранении жестких денежно-кредитных условий по‑прежнему можно ожидать возвращения устойчивой инфляции к 4% во втором полугодии текущего года.

Впрочем, другие участники дискуссии обратили внимание на то, что на текущем этапе сделать однозначный вывод об устойчивой инфляции затруднительно – из-за невозможности корректно очистить используемые показатели от влияния повышения НДС. В частности, недельные данные ограниченно отражают изменение цен на услуги, где последствия повышения НДС и регулируемых тарифов могут быть более выраженными.

К тому же инфляционные ожидания россиян оставались повышенными, а существенная индексация регулируемых цен в 2026 году может воспрепятствовать их снижению. Поэтому, на взгляд этих специалистов, для уверенного вывода об отсутствии вторичных эффектов требуется не только отсутствие роста, но и дальнейшее снижение показателей устойчивой инфляции.

В итоге участники заседания согласились, что более надежную оценку устойчивого инфляционного давления можно будет получить только во II квартале 2026 года.