Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 15,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Это уже шестое подряд снижение ставки в рамках текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики, который начался 6 июня 2025 года. Тогда Центробанк впервые за три года уменьшил ставку – сразу на 100 базисных пунктов, до 20% годовых.

После этого последовали еще четыре этапа снижения: 25 июля ставка была понижена до 18%, 12 сентября – до 17%, 24 октября – до 16,5%, 19 декабря – до 16%. В общей сложности с начала цикла показатель сократился на 5,5 процентного пункта – с рекордных 21% до 15,5%.