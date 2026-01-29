Рост цен в Татарстане за год ослаб: за счет чего инфляция упала до минимума с 2023 года

Годовая инфляция в Татарстане в декабре существенно снизилась и по итогам года составила 6,64%. Это по-прежнему выше, чем в целом по стране (5,59%) и по Приволжскому федеральному округу (6,39%), но для республики это наименьший уровень с ноября 2023-го. Подробности – в ежемесячном обзоре аналитического центра «Татар-информа».





В последний месяц 2025 года цены в Татарстане выросли на 0,44% к предыдущему месяцу. При этом в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,61%

Фото: © «Татар-информ»

Месячный рост цен в РТ в декабре оказался выше, чем в целом по РФ

По данным Нацбанка РТ, в последний месяц 2025 года цены в Татарстане выросли на 0,44% к предыдущему месяцу, почти как и в ноябре (0,42% к октябрю). При этом в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,61%, а в услугах – до 0,43% (после 0,76% и на 0,59% соответственно в ноябре). А вот в непродовольственной рознице – ускорился до 0,29%, что особенно заметно после символической дефляции в 0,06%, зафиксированной месяцем ранее.

С исключением сезонности цены в Татарстане в декабре выросли сильнее, чем в ноябре. Среди причин – рост издержек поставщиков и производителей отдельных товаров и услуг, объяснили в регуляторе.

Месячный рост цен в Татарстане в конце 2025-го оказался выше, чем и в целом по России (0,32%). Сильнее всего это проявилось в продуктах питания, менее заметно – в услугах. «Непроды» подорожали умеренно. Но это – в среднем.

А вот сахар, например, в республике третий месяц подряд дешевел быстрее, чем по стране, что объясняется расширением его предложения благодаря сезонному росту производства (в Татарстане расположено несколько крупных сахарных заводов). За год цены на сахар в республике снизились на 6,95%.

В то же время санаторно-оздоровительные услуги, напротив, заметнее, чем по РФ, дорожали. На фоне высокого спроса, в том числе со стороны «гостей республики», санатории переносили в стоимость путевок возросшие затраты, в том числе на зарплаты сотрудников и коммунальные услуги.

В услугах годовая инфляция составила 11,99%

Замедление годовой инфляции в Татарстане с пика в 11,1%, достигнутого в марте 2025-го, черепашьим шагом продолжалось в течение всего года (разовая смена вектора случилась только в сентябре). В итоге финальный уровень оказался наименьшим с ноября 2023-го (тогда было 6,98%). По итогам 2024 года, для сравнения, рост цен в Татарстане составлял 9,66%.

При этом основной вклад в это достижение внесли только два сегмента потребительской корзины. Наиболее существенно рост цен по итогам прошлого года замедлился в продовольственной – до 7,23%, менее заметно – в непродовольственной рознице – до 2,06% (с 9,9% и 2,36% в ноябре соответственно). А вот в услугах годовая инфляция в декабре выросла до 11,92% с ноябрьских 11,09%.

Базовая инфляция, впрочем, в Татарстане снова снизилась – с 6,87% до 6,29% (по РФ – с 6,12% до 5,44%).

В целом за год рост цен на продовольствие и услуги в Татарстане оказался выше, а на «непроды» – значительно ниже инфляции, напомнили в Нацбанке РТ. Сильнее, чем по РФ, в годовом выражении в республике подорожали продукты (особенно сыр, рыбные и мясные продукты) и услуги (бытовые, жилищно-коммунальные и транспортные). Слабее – «непроды» (телерадиотовары, средства связи, компьютеры). Например, несмотря на сезонный рост спроса и перенос поставщиками в цены роста расходов, в том числе на зарплаты сотрудников и транспортировку, телерадиотовары в конце 2025-го все равно стоили дешевле на 16,33%, инструменты – на 3,09%, а меховые изделия – на 2,42%, чем в конце 2024-го.

Лидером по снижению цен за год в Татарстане оказались яйца. Но заметно подешевели также сахар, макароны и крупы, а также плодоовощная продукция (в среднем). А внутри этой большой группы – огурцы: благодаря росту урожая в 2025-м они оказались на 31,14% дешевле, чем в конце прошлого года (несмотря на то, что тепличные хозяйства под конец года переносили в цены увеличение затрат на отопление и электроэнергию).

Сильнее всего за год подорожала категория «чай, кофе, какао». При этом, по данным Нацбанка РТ, только чай за год прибавил в цене лишь на 6,74%, что во многом связано с ростом расходов его поставщиков на закупку и транспортировку этого продукта. А вот бензин, хоть к декабрю и подешевел за счет «восстановления производства на некоторых нефтеперерабатывающих заводах после завершения ремонтных работ», за год в целом подорожал на 12,11%.

Практически повально выросла стоимость услуг, особенно бытовых. Например, маникюр за год подорожал на 26,61%, мужская стрижка – на 16,42%, а женская – на 13,77%. Традиционное увеличение спроса перед новогодними праздниками позволило салонам красоты и парикмахерским переносить в стоимость рост расходов, в частности на закупку материалов и аренду помещений.

Подешевели только телекоммуникационные услуги (на 1,59%), а также – причем сильно – зарубежные турпоездки (на 8,8% в Татарстане, по РФ в целом – на 5,8%). Стоимость заграничных туров сильно зависит от курса рубля – в декабре он несколько укрепился, отметили в Нацбанке РТ.

Потребительские цены по РФ в целом в декабре увеличились на 0,32%

Годовая инфляция в России в декабре 2025 года замедлилась до минимума с августа 2023-го – 5,59%. Кроме того, это оказалось самым низким итоговым годовым значением с 2020-го.

Потребительские цены по стране в декабре выросли на 0,32% (после 0,42% в ноябре), однако месячный прирост с корректировкой на сезонность в пересчете на год увеличился до 2,6% (после 2,2% месяцем ранее). Как и ранее, отрицательный вклад в прирост вносили волатильные компоненты, поэтому очередное ускорение произошло за счет товаров с устойчивой ценовой динамикой. А цены на них, что очевидно, разгонялись в числе прочего и за счет вторичных эффектов от повышения НДС, и «снижения порога доходов для применения упрощенной системы налогообложения».

Сильнее всего за 2025 год по России подорожали услуги (9,3%) Опережающий рост в услугах был вызван повышенной индексацией тарифов (ЖКХ – на 13,3%, пассажирский транспорт – на 10%) Фото: © «Татар-информ»

«Рост инфляционных ожиданий стимулировал людей делать покупки заранее (особенно товаров длительного пользования), что оказывало давление на цены», – объяснили в Банке России.

Хотя средний прирост цен за четвертый квартал 2025-го оказался ниже заветного для ЦБ целевого уровня инфляции (4%) – 3,9%, оказавшись на минимуме с конца 2022-го, показатели устойчивой инфляции все еще оставались в диапазоне 4-6%, вблизи значений двух предыдущих кварталов или немного выше.

Как отметили в Сбербанке, сильнее всего за 2025 год по России подорожали услуги (9,3%), в то время как цены на продовольственные и непродовольственные товары оказались ближе к таргету (5,24% и 2,99%). Опережающий рост в услугах был вызван повышенной индексацией тарифов (ЖКХ – на 13,3%, пассажирский транспорт – на 10%) и «большей подверженностью давлению со стороны рынка труда». Меньший рост цен на «непроды» в Сбере объяснили укреплением курса рубля на 27% в течение года. А в продуктах питания – аномальным удешевлением плодоовощной продукции (на 8,8%), сильно подорожавшей в 2024-м (без нее рост в сегменте оказался бы более выраженным – 7,4%).

«По большому счету низкий уровень инфляции в декабре был аномальным»

«По большому счету низкий уровень инфляции в декабре был аномальным и заложил неоправданно оптимистичные ожидания о быстрой ценовой стабилизации», – отметили в ПСБ. Действительно, в начале 2026-го годовая инфляция вновь ускорилась – до 6,43% на 26 января, вернувшись к прогнозной траектории Банка России (6,5-7% на конец 2025-го).

«Повышенная инфляция в начале 2026 года сформирована в основном за счет цен на продукты питания и услуги населению. Сработали факторы сезонного роста цен, а также повышения налогов и тарифов», – объяснили в ПСБ.

На динамике цен в мясе и мясопродуктах, консервах и плодоовощах могло отразиться «смещение сезонности в сельском хозяйстве» Фото: © «Татар-информ»

При этом, по оценке Райффайзен банка, ускорение по большинству товарных позиций не стоит списывать на одно лишь повышение НДС.

Например, на динамике цен в мясе и мясопродуктах, консервах и плодоовощах могло отразиться «смещение сезонности в сельском хозяйстве», на импортные автомобили – эффекты от повышения ставок утильсбора на 10-20%, а на топливо – акцизов на бензин и дизель (с 1 января выросли примерно на 5%). Вклад внесли и тарифы ЖКХ (повышение составит 1,7% в среднем по РФ, но не только из-за НДС – размер индексации будет существенно отличаться по регионам).

В то же время во многих товарных группах годовая инфляция продолжила снижение (ряд позиций в молочной продукции, яйца и сахар, электроника, пиломатериалы, проезд в наземном городском пассажирском транспорте, проживание в гостиницах, отечественные авто). «Мы полагаем, что, хотя годовая инфляция и продолжает расти, пока это не полностью эффект от повышения НДС, а в значительной степени восстановление сезонности в плодоовощной продукции и сохранение разовых эффектов», – отметили в банке.

Во многих товарных группах годовая инфляция продолжила снижение (проезд в наземном городском пассажирском транспорте, проживание в гостиницах, отечественные авто) Фото: © «Татар-информ»

Вероятно, потребуется время, чтобы новая налоговая ставка полностью нашла отражение в ценах, а на это уйдет два-три месяца. «Безусловно, эффект НДС не пройдет бесследно, но никакой катастрофы мы не наблюдаем», – добавили в Райффайзен банке.

Согласно свежему мониторингу предприятий от ЦБ, ценовые ожидания бизнеса в январе снова выросли (это продолжается четвертый месяц подряд), достигнув максимумов с 2022 года. И этот рост «предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026-го налоговой нагрузки». Максимальный прирост цен на следующие три месяца (на 15,74) ожидают в розничной торговле.

В то же время аналитики уверены, что на фоне охлаждения экономики производителям и продавцам будет все труднее перекладывать издержки в цены. В итоге эффект от повышения НДС на инфляцию по году в целом будет не столь высоким (ранее ЦБ оценивал его в +0,5…+0,7 п. п. к годовой инфляции). К тому же «проинфляционность повышения налога не была сюрпризом для ЦБ»: «Обычно регуляторы разных стран, проходящих через повышение НДС (или налога с продаж), не меняют денежно-кредитную политику (так как фактор разовый). Но в нашем случае (в ситуации незаякоренных инфляционных ожиданий) ЦБ может каким-то образом сделать акцент на этом факторе».

По оценке же ПСБ, «если процессы повышенного роста цен получат развитие, регулятор в феврале, вероятно, поставит на паузу цикл снижения ключевой ставки» (напомнив, в декабре она была снижена до 16%). Однако в банке верят, что развитие инфляции в соответствии с прогнозом ЦБ, укрепление рубля и дальнейшее охлаждение экономической активности позволят регулятору продолжить поступательное смягчение денежно-кредитных условий.

Напомним, в Банке России по-прежнему уверены: чтобы годовая инфляция продолжала устойчиво замедляться, общий спрос в экономике должен расти сдержаннее. А для этого необходимо продолжительное время поддерживать высокие ставки по депозитам и кредитам. По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2026-го опустится до 4–5%, и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. По оценке ЦЭП Газпромбанка, так как в октябре 2026-го произойдет плановое повышение тарифов ЖКХ (что внесет около 1 п. п. в инфляцию), для достижения прогноза рост цен в других товарах и услугах не должен будет превышать 1,7-2,7%. В целом же аналитики считают, что динамика инфляции в течение года будет очень волатильной и в месячных, и в годовых показателях.