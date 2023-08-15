В ЦБ исключили новые послабления для банков из-за падения курса рубля

Здание Центробанка РФ

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Центральный банк не рассматривает возможность введения послаблений для кредитных организаций по фиксации валютного курса. Об этом заявил представитель регулятора, сообщает РБК.

«Банки получили высокую прибыль в этом году (в том числе из-за валютной переоценки), и плюс мы дали банкам послабления по надбавкам к капиталу, что дает достаточно гибкости», — объяснил собеседник издания отсутствие планов по применению соответствующей меры поддержки финансовых организаций на фоне падения курса рубля.

Такие послабления Банк России вводил на пике кризиса, возникшего после начала специальной военной операции на Украине. Тогда ЦБ разрешил кредитным организациям временно не признавать потери из-за обесценения ценных бумаг и не отражать отрицательную валютную переоценку. Участники рынка могли использовать для расчетов стоимость ценных бумаг и валютный курс на 18 февраля 2022 года (доллар тогда стоил 75 рублей 75 копеек).

Накануне, 14 августа, падение курса рубля, наблюдающееся с начала 2023 года, продолжилось. Доллар преодолел отметку в 100 рублей, а евро — 110 рублей. Регулятор анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке, после чего доллар и евро опустились ниже 98 и 108 рублей соответственно.

Ранее Банк России смягчил для участников рынка требования по открытым валютным позициям (ОВП). Открытая валютная позиция возникает, когда валютные активы банка превышают пассивы (длинная ОВП) и наоборот (короткая ОВП). В норме сумма всех открытых валютных позиций ежедневно не должна превышать 20% от капитала банка, а ОВП в одной из валют не должна быть больше 10% от величины собственных средств.

На время регулятор не будет считать нарушением несоблюдение лимита по ОВП на протяжении менее 15 из 40 последовательных операционных дней по некоторым причинам. Речь идет об увеличении официального курса иностранной валюты к рублю после 10 августа, о платежах заемщиков по валютным кредитам в рублях или конвертации валютных ссуд в рублевые, о создании резервов на возможные потери по активам и об отражении заблокированных из-за санкций активов на балансе кредитной организации.