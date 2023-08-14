Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Это цифра запредельная»: доллар больше 100 рублей – повод для улыбок или стресс?
Доллар впервые с марта прошлого года перешагнул психологическую отметку в 100 рублей. Некоторые депутаты в этом видят поводы для улыбок, но эксперты называют проблемы, которые могут коснуться и простых россиян. Подробнее – в материале «Татар-информа».
«Это уже запредельно»: психологическая отметка пробита
Доллар сегодня на Мосбирже впервые с марта прошлого года перешагнул отметку в 100 рублей. На момент написания материала американская валюта превысила 101 рубль, евро — 110 рублей. Доктор экономических наук, профессор Казанского федерального университета Игорь Кох говорит, что пробитию «психологической отметки» есть несколько фундаментальных причин. По его словам, экспорт остается на достаточно низком уровне и при этом растет импорт.
«Соответственно, спрос на иностранную валюту растет, а поток ее на внутренний рынок снизился вплоть до того, что в июне уже даже платежный баланс был сведен с дефицитом. Это значит, что в страну валюты пришло меньше, чем ушло», — объяснил эксперт корреспонденту «Татар-информа».
По словам Коха, еще один важный фактор, который мог спровоцировать подорожание доллара, — это сокращение доллара и евро в экспортных и импортных операциях. Так, в России в последнее время в большей степени для подобных операций используются рубли и валюты других стран — юани, рупии, дирхамы и так далее. В результате долларов и евро на внутреннем рынке не хватает.
«На лицах улыбки, и нет никакого стресса…»
Впрочем, депутат Госдумы от Чувашии, глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что большинству россиян нет дела до курса доллара к рублю. «Я за соотношением рубль/доллар слежу исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения — наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — сказал он в беседе с Ura.ru.
Говоря о своем регионе, парламентарий отметил, что республика живет полноценной жизнью, предприятия «загружены, наращивают объемы производства», а жители получают зарплату.
«На лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублей», — утверждает он. И действительно, помощник Президента РФ Максим Орешкин в авторской колонке, которую опубликовал ТАСС, пообещал нормализацию курса отечественной валюты в ближайшее время.
Основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции Орешкин назвал мягкую денежно-кредитную политику регулятора. Вместе с тем он выразил уверенность, что Банк России обладает всеми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время.
«Грозит снижением доступности импортных товаров»
Впрочем, не все эксперты согласны с оценкой Анатолия Аксакова. Многие видят ряд последствий для простых россиян. По мнению Игоря Коха, резкое ослабление рубля может привести к росту цен, особенно на импортные товары.
«Резкий скачок доллара в ближайшей перспективе грозит снижением доступности импортных товаров. Вся эта ситуация грозит подорожанием импортных товаров и тех товаров, которые в значительной степени зависят от импорта – производятся на импортном оборудовании, с использованием импортных материалов и так далее. В остальном это простому человеку ничем не грозит, если у него нет прямых расходов, завязанных на курсе иностранной валюты», – считает эксперт.
Центробанк на этом фоне может принять радикальные решения, вплоть до значительного повышения ключевой ставки, считает Игорь Кох. Обычным жителям не стоит торопиться с принятием каких-то решений и скупать валюту, отмечает он. К слову, «Татар-информ» ранее подробно писал о возможном повышении ключевой ставки еще в сентябре.
«Когда происходят такие панические вещи, лучше ничего не делать, потому что непрофессионалы в такой обстановке, как правило, только проигрывают. Мы можем вспомнить те же времена начала военной спецоперации, когда люди покупали доллары по 120 рублей, стоя в очереди. И, собственно, с тех пор этих 120 рублей никто никогда не видел».
Делать в ситуации такой нестабильности более-менее внятные прогнозы на ближайшее время пока тяжело, добавил Кох. Однако он убежден, что доллар на такой отметке продержится недолго.
«Это цифра запредельная, она некомфортна для российской экономики, – подчеркнул профессор. – Не думаю, что этот курс продержится долгое время. Но в моменте – да, может быть все что угодно».
«Применять жесткие инструменты — это уже крайняя мера»
Почему Центробанк допустил такую ситуацию? Помнится, на старте СВО регулятор применил куда больше инструментов и удержал курс рубля на стабильном уровне. Сейчас же этого не происходит. Как объяснил «Татар-информу» Игорь Кох, применять жесткие инструменты, которые использовались в начале военной спецоперации, это уже крайняя мера. Напомним, среди таких инструментов – ограничение на покупку и вывоз иностранной валюты, на продажу российских активов иностранцами с конвертацией рублей в валюту, приостановка биржевых торгов и резкое повышение ключевой ставки.
«Все это в совокупности, конечно, крайне сильные, но крайне нежелательные средства. Но что касается ключевой ставки, то в перспективе может быть, что после такого резкого скачка Центробанк может применить соответствующие меры и закрутить гайки очень серьезно», – считает Кох.
Как мы помним, на прошлой неделе Центробанк начал со словесной интервенции. Многие игроки рынка полагают, что за ней пойдут действия. Например, обязательства продавать валютную выручку.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»