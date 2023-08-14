«Это цифра запредельная»: доллар больше 100 рублей – повод для улыбок или стресс?

Доллар впервые с марта прошлого года перешагнул отметку в 100 рублей

Фото: © «Татар-информ»

«Это уже запредельно»: психологическая отметка пробита

Доллар сегодня на Мосбирже впервые с марта прошлого года перешагнул отметку в 100 рублей. На момент написания материала американская валюта превысила 101 рубль, евро — 110 рублей. Доктор экономических наук, профессор Казанского федерального университета Игорь Кох говорит, что пробитию «психологической отметки» есть несколько фундаментальных причин. По его словам, экспорт остается на достаточно низком уровне и при этом растет импорт.

«Соответственно, спрос на иностранную валюту растет, а поток ее на внутренний рынок снизился вплоть до того, что в июне уже даже платежный баланс был сведен с дефицитом. Это значит, что в страну валюты пришло меньше, чем ушло», — объяснил эксперт корреспонденту «Татар-информа».

По словам Коха, еще один важный фактор, который мог спровоцировать подорожание доллара, — это сокращение доллара и евро в экспортных и импортных операциях. Так, в России в последнее время в большей степени для подобных операций используются рубли и валюты других стран — юани, рупии, дирхамы и так далее. В результате долларов и евро на внутреннем рынке не хватает.

Максим Орешкин выразил уверенность, что Банк России обладает всеми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время Фото: kremlin.ru

«На лицах улыбки, и нет никакого стресса…»

Впрочем, депутат Госдумы от Чувашии, глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что большинству россиян нет дела до курса доллара к рублю. «Я за соотношением рубль/доллар слежу исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения — наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — сказал он в беседе с Ura.ru.

Говоря о своем регионе, парламентарий отметил, что республика живет полноценной жизнью, предприятия «загружены, наращивают объемы производства», а жители получают зарплату.

«На лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублей», — утверждает он. И действительно, помощник Президента РФ Максим Орешкин в авторской колонке, которую опубликовал ТАСС, пообещал нормализацию курса отечественной валюты в ближайшее время.

Основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции Орешкин назвал мягкую денежно-кредитную политику регулятора. Вместе с тем он выразил уверенность, что Банк России обладает всеми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время.

Резкое ослабление рубля может привести к росту цен, особенно на импортные товары Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Грозит снижением доступности импортных товаров»

Впрочем, не все эксперты согласны с оценкой Анатолия Аксакова. Многие видят ряд последствий для простых россиян. По мнению Игоря Коха, резкое ослабление рубля может привести к росту цен, особенно на импортные товары.

«Резкий скачок доллара в ближайшей перспективе грозит снижением доступности импортных товаров. Вся эта ситуация грозит подорожанием импортных товаров и тех товаров, которые в значительной степени зависят от импорта – производятся на импортном оборудовании, с использованием импортных материалов и так далее. В остальном это простому человеку ничем не грозит, если у него нет прямых расходов, завязанных на курсе иностранной валюты», – считает эксперт.

Центробанк на этом фоне может принять радикальные решения, вплоть до значительного повышения ключевой ставки, считает Игорь Кох. Обычным жителям не стоит торопиться с принятием каких-то решений и скупать валюту, отмечает он. К слову, «Татар-информ» ранее подробно писал о возможном повышении ключевой ставки еще в сентябре.

«Когда происходят такие панические вещи, лучше ничего не делать, потому что непрофессионалы в такой обстановке, как правило, только проигрывают. Мы можем вспомнить те же времена начала военной спецоперации, когда люди покупали доллары по 120 рублей, стоя в очереди. И, собственно, с тех пор этих 120 рублей никто никогда не видел».

Делать в ситуации такой нестабильности более-менее внятные прогнозы на ближайшее время пока тяжело, добавил Кох. Однако он убежден, что доллар на такой отметке продержится недолго.

«Это цифра запредельная, она некомфортна для российской экономики, – подчеркнул профессор. – Не думаю, что этот курс продержится долгое время. Но в моменте – да, может быть все что угодно».

Центробанк может принять радикальные решения, вплоть до значительного повышения ключевой ставки Фото: cbr.ru

«Применять жесткие инструменты — это уже крайняя мера»

Почему Центробанк допустил такую ситуацию? Помнится, на старте СВО регулятор применил куда больше инструментов и удержал курс рубля на стабильном уровне. Сейчас же этого не происходит. Как объяснил «Татар-информу» Игорь Кох, применять жесткие инструменты, которые использовались в начале военной спецоперации, это уже крайняя мера. Напомним, среди таких инструментов – ограничение на покупку и вывоз иностранной валюты, на продажу российских активов иностранцами с конвертацией рублей в валюту, приостановка биржевых торгов и резкое повышение ключевой ставки.

«Все это в совокупности, конечно, крайне сильные, но крайне нежелательные средства. Но что касается ключевой ставки, то в перспективе может быть, что после такого резкого скачка Центробанк может применить соответствующие меры и закрутить гайки очень серьезно», – считает Кох.

Как мы помним, на прошлой неделе Центробанк начал со словесной интервенции. Многие игроки рынка полагают, что за ней пойдут действия. Например, обязательства продавать валютную выручку.