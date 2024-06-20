ЦБ предупредил о возможности существенного повышения ключевой ставки в июле

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Банк России на очередном заседании совета директоров 26 июля может существенно повысить ключевую ставку, если получит «убедительные данные реализации альтернативного сценария в экономике». Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров 7 июня, которое сегодня опубликовала пресс-служба регулятора.

«Рост инфляционных ожиданий усилил инерцию в динамике инфляции и создает риски для достижения цели по инфляции в 2025 году (она составляет 4% — прим. Т-и)», — заметили, в частности, некоторые из участников совещания.

По солидарной оценке специалистов, в апреле приостановилось снижение инфляционного давления, наблюдавшееся с декабря прошлого, 2023 года. При этом баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Это усиление жесткости рынка труда, сохранение значительных объемов кредитования в рамках государственных льготных программ, ухудшение условий внешней торговли, «высокие и незаякоренные инфляционные ожидания», расширение бюджетного дефицита, перечислили в пресс-службе ЦБ.

Альтернативный сценарий предполагает дальнейшее нарастание напряженности на рынке труда, продолжение или ускорение роста потребительской, инвестиционной и кредитной активности. «<...> поскольку рост кредитования и потребления не замедляется, инфляция может закрепиться на текущем повышенном уровне или даже перейти к росту», — констатировали некоторые из участников заседания.

По итогам дискуссии мнения экономистов разделились. Одна часть выступила за сохранение ключевой ставки на уровне 16%, так как, по их словам, эффекты ужесточения денежно-кредитной политики «не в полной мере отразились на динамике спроса и инфляции». Другая часть поддержала повышение ставки до 17–18%. Выступившие за этот вариант уверены, что такое решение позволит предотвратить дальнейший рост инфляционных ожиданий.

Ключевая ставка остается неизменной с 15 декабря прошлого 2023 года, когда Банк России увеличил ее с 15% до 16%. Заседание совета директоров регулятора намечено на 26 июля.