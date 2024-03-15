Минфин РТ: на 1 марта объем задолженности по налогам составил более 13 млрд рублей

Объем задолженности по налогам в Татарстане на 1 марта 2024 года превысил 13 млрд рублей. Причем по сравнению с началом года задолженность увеличилась в 31 муниципалитете. Об этом сказала замминистра финансов РТ Алла Анфимова. Ее слова прозвучали на совещании, организованном в режиме видеоконференцсвязи, пишет пресс-служба Минфина республики.

Основной рост задолженности произошел по имущественным налогам организаций и налогу на доходы физлиц, отмечает спикер.

Анфимова подчеркнула, что, поскольку задолженность является резервом пополнения бюджетов, Минфину РТ совместно с налоговыми органами, службой судебных приставов и муниципалитетами нужно продолжить работу по сокращению объема задолженности.