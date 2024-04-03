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В Буинском районе отвели талые воды по имеющимся каналам
Воду от села Исаково Буинского района отвели по имеющимся каналам. Об этом сообщил руководитель исполнительного комитета Буинского района Ленар Шакирзянов.
Накануне «Татар-информ» рассказывал, что в селе Исаково Буинского района затопило несколько улиц. За пару часов они превратились в бурлящие реки. Особенно сильный поток наблюдался по улице Зеленой.
Как говорят жители села – явление это ежегодное. Ленар Шакирзянов отметил, что для решения проблемы ежегодно очищается обходной канал. Однако из-за интенсивности вод канал буквально за час забился снежными массами, и вода пошла прямо к селу.
«На место была оперативно направлена спецтехника Буинского МПП ЖКХ, привлечены специалисты из соседнего Яльчикского района, обслуживающие данный участок. В результате слаженной работы канал был расчищен, поток воды вновь вернулся в сторону от села по имеющемуся каналу», – рассказал руководитель исполнительного комитета Буинского района.
В свою очередь в ГУ МЧС России по РТ отметили, что транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездные пути с твердым покрытием. Пострадавших нет.
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