В Буинском районе паводковыми водами подтоплены два низководных моста

Паводковые воды в Буинском районе подтопили два низководных моста, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Из-за повышения уровня воды в Свияге, произошло подтопление мостов у сел Кият и Черки-Кильдуразы. В ведомстве отметили, что конструкцией низководного моста предусмотрено, что при проходе высоких вод пролетные строения низководных мостов могут затопляться, что и происходит ежегодно.

По данным временных гидрологических постов у села Кият перелив воды над мостом составляет 15 см, у села Черки-Кильдуразы — 15 см.

Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет, транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездные пути с твердым покрытием.