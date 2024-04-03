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В Буинском районе паводковыми водами подтоплены два низководных моста
Паводковые воды в Буинском районе подтопили два низководных моста, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Из-за повышения уровня воды в Свияге, произошло подтопление мостов у сел Кият и Черки-Кильдуразы. В ведомстве отметили, что конструкцией низководного моста предусмотрено, что при проходе высоких вод пролетные строения низководных мостов могут затопляться, что и происходит ежегодно.
По данным временных гидрологических постов у села Кият перелив воды над мостом составляет 15 см, у села Черки-Кильдуразы — 15 см.
Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет, транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездные пути с твердым покрытием.
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