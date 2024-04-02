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В селе Исаково Буинского района талые воды затопили несколько улиц — видео
Сегодня в селе Исаково Буинского района было затоплено несколько улиц. За пару часов они превратились в бурлящие реки. Особенно сильный поток наблюдался по улице Зеленой. Жители говорят, что подобного подтопления раньше не видели.
Как рассказывают местные жители, талые воды хлынули с окраины села, со стороны полей, в центр к 11.00. За считанные часы уровень воды поднялся до одного метра, она подтопила огороды, дворы, вошла в дома.
Жительница села Гузель Гилязова переживает, что прибывающая вода может затопить погреб, в котором весь запас картофеля.
«Удивительно, такой большой воды не видели никогда. Сейчас переживаю за то, что в воде останутся баня и сараи, в которых погреба», — сказала жительница Исаково.
За время съемки вода прибавилась в разы. Сельчанин Равиль Нуруллин рассказал, что вода была и раньше, но такого большого количества талой воды никогда не видел. По его мнению, проблема не только в природных факторах.
«Дамбы не выдерживают такого потока, невовремя расчистили трубы, по которым уходила вода, вот поэтому так и произошло», — рассуждает он.
Журналисты проехали по затопленной Зеленой улице села, где не менее 25 домов оказались отрезаны от главной дороги. К другим домам вода подошла на метр или чуть меньше, возле них хозяева расчищали дороги для воды.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
Фото и видео предоставлены Рустемом Ахмадуллиным.
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