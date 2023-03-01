В Буинском районе для мобилизованных земляков начали вязать специальные варежки

Жительницы села Черки-Гришино Буинского района Татарстана начали вязать специальные шерстяные варежки, удобные для бойцов. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе муниципального образования.

«Мой супруг посоветовал связать варежки, удобные для нажатия на курок. Он говорит, такие использовали в армии», — объяснила идею мастерица Дания Хайруллина.

Женщины научились вязать варежки с дополнительной ячейкой для указательного пальца. В ближайшее время свои изделия они отвезут в штаб оказания помощи мобилизованным землякам. В Буинске он организован на базе районного Совета ветеранов.

Всего с начала специальной военной операции на Украине мастерицы отправили на передовую более 30 пар шерстяных носков.

Ранее Буинский район доставил в зону спецоперации несколько партий груза, включающего в том числе автомобили УАЗ. Также глава Буинска Ранис Камартдинов навестил семьи мобилизованных, в которых появились новорожденные.