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В Буинском районе для мобилизованных земляков начали вязать специальные варежки
Жительницы села Черки-Гришино Буинского района Татарстана начали вязать специальные шерстяные варежки, удобные для бойцов. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе муниципального образования.
«Мой супруг посоветовал связать варежки, удобные для нажатия на курок. Он говорит, такие использовали в армии», — объяснила идею мастерица Дания Хайруллина.
Женщины научились вязать варежки с дополнительной ячейкой для указательного пальца. В ближайшее время свои изделия они отвезут в штаб оказания помощи мобилизованным землякам. В Буинске он организован на базе районного Совета ветеранов.
Всего с начала специальной военной операции на Украине мастерицы отправили на передовую более 30 пар шерстяных носков.
Ранее Буинский район доставил в зону спецоперации несколько партий груза, включающего в том числе автомобили УАЗ. Также глава Буинска Ранис Камартдинов навестил семьи мобилизованных, в которых появились новорожденные.
Фото: пресс-служба Буинского района РТ.
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