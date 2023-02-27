Глава Буинска навестил семьи мобилизованных, в которых появились новорожденные

Глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов навестил семьи участников специальной военной операции, где на свет недавно появились малыши. Всего с начала объявления частичной мобилизации в городе родились четыре ребенка, чьи отцы были призваны из запаса, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.

Так, в семье Ивана и Малики месяц назад родилась вторая дочь. Отцу семейства дали отпуск по семейным обстоятельствам.

«Все время, пока мы беседовали, малышка спокойно спала. Видимо, чувствует, что совсем рядом смелый и мужественный папа, настоящий защитник», — заметил Ранис Камартдинов.

Сам Иван рассказал, что вдали от родного дома особенно остро чувствуется поддержка родных и земляков.

«Самое главное, что поддержка есть. Из дома звонят, поддерживают. Спасибо администрации, жителям, волонтерам, что поддерживают. Остальное мы сможем, справимся», — уверен он.

Глава района затем постелил еще одну семью, где недавно родился сын Динар. По словам мамы Ольги, супруг в ближайшее время также должен вернуться домой в отпуск.

«После поручения Владимира Владимировича Путина об организации отпуска для участников спецоперации движение началось, ребята постепенно начинают оформление отпусков», — отметил Ранис Камартдинов.

Всем семьям передали подарки — это сертификаты на приобретение товаров для малышей и цветы.

Кроме того, в Буинском районе организовали серию обходов семей мобилизованных для выработки индивидуальных мер поддержки. По их итогам были решены такие вопросы, как помощь в оформлении документов на землю и дома, подключение газа, доставка дров, обеспечение продуктами и дровами, а также многие другие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мобилизованному жителю Буинска передали в зону спецоперации «бирку» новорожденного сына.