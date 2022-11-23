В Буинске сэкономленные средства на новые украшения направят на поддержку мобилизованных

Фото: https://t.me/RanisKamartdinov

Руководство Буинского района решило не приобретать новые новогодние конструкции и украшения для улиц города. Все сэкономленные средства пойдут на поддержку мобилизованных и членов их семей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Ранис Камартдинов.

В Буинске уже началась подготовка к новогоднему оформлению.

«Начинаем в Буинске устанавливать новогоднюю иллюминацию, чтобы дух самого волшебного праздника в году был в сердцах во все времена», — написал руководитель района.

До 10 декабря будет завершена установка и подключены всех конструкции. «Работы уже идут», — отметил Камартдинов.

На прошедшем совещании в субботу Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил позицию республики по поводу подготовки и празднования Нового года. Так, в Казани установят столько же новогодних иллюминаций, однако при этом средства из бюджета города тратить не будут. Руководитель РТ также поручил особое внимание при подготовке к новогодним мероприятиям уделить детям участников военной спецоперации — их по его поручению пригласят в Казанский Кремль на театрализованные представления, а также на республиканскую елку в «Татнефть Арену».