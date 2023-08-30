В Буинске прошла свадьба бойца СВО, находящегося в отпуске по ранению

В Буинском Управлении ЗАГС в преддверии Дня Республики состоялась свадьба участника специальной военной операции – сейчас Максим находится в отпуске по ранению, но намерен вернуться на передовую, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Максим женился на возлюбленной Татьяне. Гостями семейного торжества стали не только родные и близкие, но и ветераны боевых действий в Афганистане. Молодых поздравили от имени главы Буинского района Раниса Камартдинова.

Напомним, Буинский район в ближайшие дни направит две фуры с гуманитарной помощью в подшефный Татарстану Лисичанск — это стройматериалы и овощи. Общий вес — 20 тонн.

В начале этого года Президент России Владимир Путин поручил установить регулярный отпуск каждые полгода для всех участников специальной военной операции, включая кадровых военных, мобилизованных и добровольцев.

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