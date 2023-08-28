Буинск собрал для Лисичанска стройматериалы и 22 тонны овощей

Буинский район Татарстана готовится к отправке очередной партии гуманитарного груза в подшефный Татарстану город Лисичанск. Будут направлены две фуры: один большегруз со строительными материалами, другой — с овощами.

Собрать солидный груз пиломатериалов и цемента (10 тонн) помогли предприниматели. С процессом формирования партии ознакомился глава района Ранис Камартдинов.

«Вновь был горд за буинцев: мы только кинули клич о сборе партии гуманитарной помощи, и за короткое время всё, что нужно, было собрано силами жителей нашего района. Большой вклад внесли и сельчане. В эти дни в районе идет заготовка овощей, и 22 тонны мы направим на новые российские территории», — рассказал в своем Telegram-канале глава Буинского района.

В Луганскую народную республику отправят картофель, морковь, свеклу, лук. Половину овощей предоставили крестьянско-фермерские хозяйства, половину — сельские поселения.

Ранее Буинский район уже доставлял в зону специальной военной операции «УАЗы», приборы ночного видения и квадрокоптеры. В самом Буинске в честь земляков, награжденных орденами Мужества, разместили баннеры с их портретами.