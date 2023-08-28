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Буинск собрал для Лисичанска стройматериалы и 22 тонны овощей
Буинский район Татарстана готовится к отправке очередной партии гуманитарного груза в подшефный Татарстану город Лисичанск. Будут направлены две фуры: один большегруз со строительными материалами, другой — с овощами.
Собрать солидный груз пиломатериалов и цемента (10 тонн) помогли предприниматели. С процессом формирования партии ознакомился глава района Ранис Камартдинов.
«Вновь был горд за буинцев: мы только кинули клич о сборе партии гуманитарной помощи, и за короткое время всё, что нужно, было собрано силами жителей нашего района. Большой вклад внесли и сельчане. В эти дни в районе идет заготовка овощей, и 22 тонны мы направим на новые российские территории», — рассказал в своем Telegram-канале глава Буинского района.
В Луганскую народную республику отправят картофель, морковь, свеклу, лук. Половину овощей предоставили крестьянско-фермерские хозяйства, половину — сельские поселения.
Ранее Буинский район уже доставлял в зону специальной военной операции «УАЗы», приборы ночного видения и квадрокоптеры. В самом Буинске в честь земляков, награжденных орденами Мужества, разместили баннеры с их портретами.
Фото: пресс-служба Буинского района РТ.
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