«Тыл поддерживает — значит, все не зря»: баба Тая выслала бойцам УАЗ, ветераны — автобаню

Помощь передали лично военнослужащим, часть груза отправилась в Луганский центр медицины катастроф, другая – бойцам медицинской роты, находящейся в ЛНР

Фото: пресс-служба Казанской епархии

Настоятель казанского храма отправился на Донбасс, чтобы передать гуманитарный груз

Настоятель храма Московских святителей города Казани протоиерей Андрей Лосык, а также сотрудник и инок Раифского монастыря Сергий отправились на Донбасс, чтобы передать гуманитарный груз.

Его собрали в приходах Казанской епархии: прихожане храмов и монастырей, благотворители и общественные организации откликнулись на призыв о помощи. Для транспортировки собранных вещей Раифский монастырь предоставил свою «ГАЗель». К слову, этот автомобиль уже не раз отправлялся в зону СВО с гуманитарной миссией.

Волонтеры преодолели путь в полторы тысячи километров, чтобы прибыть в Алчевск, а затем и в Сватово Фото: пресс-служба Казанской епархии

Помощь передали лично военнослужащим, часть груза отправилась в Луганский центр медицины катастроф, другая – бойцам медицинской роты, находящейся в ЛНР.

«В расположении медроты я совершил молебен о здравии бойцов, затем пообщался с ребятами, передал им антидор (просфоры, – прим. Т-и) и святую воду. Они искренне благодарили за молитвенную поддержку и просили от их имени поблагодарить жителей Татарстана, которые активно участвуют в гуманитарной миссии. Сердечная благодарность всем, кто помогает, кто не охладевает в своем стремлении оказать помощь», — рассказал отец Андрей Лосык.

Благодаря группе елабужских волонтеров бойцы и госпитали на передовой получили четыре машины с гуманитарной помощью — более 6 тонн грузов Фото: предоставлено Тансылу Хуснуллиной

200 котлет и 500 булочек к чаю для елабужских земляков

В зоне спецоперации побывала и группа елабужских волонтеров. Благодаря им бойцы и госпитали на передовой получили четыре машины с гуманитарной помощью — более 6 тонн грузов.

Как рассказала руководитель штаба приема гуманитарной и волонтерской помощи «Планета Добра» Тансылу Хуснуллина, это была ее шестая поездка в зону проведения спецоперации. Бойцам передали наборы продуктов, сухой душ, а также письма от реабилитационного центра «Астра», студентов и юнармейцев. Родственники и друзья подготовили индивидуальные посылки для близких на передовой.

Чтобы порадовать мужа и его сослуживцев домашней едой, супруга одного из бойцов отправила вместе с посылками более 200 котлет, а сотрудники елабужских детских садов и татарской гимназии испекли для них 500 булочек к чаю.

До места назначения волонтеров сопровождали земляки, возвращающиеся на передовую из краткосрочного отпуска. Всего за период проведения СВО штабом было подготовлено и отправлено 18 тонн гуманитарной помощи. Работа не прекращается ни на один день.

Воспитанники Лаишевского детского дома активно помогают в добровольческой работе, они научились шить и нарезать ленты Фото: предоставлено волонтерским движением «Помощь СВОим»

Коллектив Лаишевского детского дома шьет костюмы для разведчиков и снайперов

Воспитанники Лаишевского детского дома по примеру своих воспитателей активно помогают в добровольческой работе, они научились шить и нарезать ленты. На данный момент воспитанники находятся в детском оздоровительном лагере, однако до начала июля партию снайперских костюмов они успели передать бойцам из гвардейского полка, рассказала «Татар-информу» волонтер Юлия Плескач.

По словам собеседницы агентства, в зоне специальной военной операции находятся четыре воспитанника из Лаишевского детского дома. Один из них уехал в свою часть для продолжения службы и увез сослуживцам маскировочные сети и костюмы. После летних каникул воспитанники продолжат оказывать помощь бойцам на передовой.

Помимо Лаишевского детского дома в 13 сельских поселениях района открыты точки плетения маскировочных сетей. Волонтерское движение «Помощь СВОим» занимается плетением маскировочных сетей, пошивом костюмов и плащей, а также изготовлением окопных свечей.

С 1 октября мастерицы изготовили 458 толстовок и 312 балаклав; 1185 маскировочных сетей; 280 плащ-палаток; 114 костюмов «леший» для снайперов с защитой от тепловизоров; 215 белых маскировочных костюмов; 268 зеленых маскировочных костюмов; 800 окопных свечей.

Пенсионерка бабушка Тая передала защитникам страны автомобиль УАЗ-39094 «Фермер» Фото: bugulma-tatarstan.ru

Пенсионерка из Бугульмы отправила бойцам автомобиль «УАЗ»

Бабушка Тая из Бугульмы также решила поддержать военнослужащих, находящихся на передовой. Пенсионерка передала защитникам страны автомобиль УАЗ-39094 «Фермер».

Свой поступок она объяснила тем, что хочет поблагодарить ветеранов прошлого поколения, воевавших в годы Великой Отечественной войны, почтить их память и оказать помощь бойцам, которые несут службу сегодня.

Жители Бугульминского района активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи военным СВО. Так, «Татар-информ» сообщал, что из Бугульмы в зону спецоперации доставили около двух тонн помощи на сумму более 1 млн рублей. Бойцы получили теплые вещи, продукты питания, генераторы, бензопилы, рации, печки-буржуйки.

С начала года Бугульма направила военным 22 партии помощи общим весом 66,5 тонны на 27,3 млн рублей.

Роберт Хазеев собрал и лично доставил в зону проведения спецоперации гуманитарный груз стоимостью 300 тыс. рублей Фото: © «Мамадыш-информ»

«Днем, когда приступили к разгрузке машины, случился обстрел»

Уроженец Мамадыша Роберт Хазеев собрал и лично доставил в зону проведения спецоперации гуманитарный груз стоимостью 300 тыс. рублей. Оказать помощь своим землякам и в том числе своему другу, который вступил в ряды добровольцев и служит на передовой под позывным Каен, предприниматель решил сам.

Вместе со своими единомышленниками они закупили одежду, медицинские носилки, маскировочные сетки, пятиточечники, продукты и расходные материалы, необходимые бойцам. Доставили груз на своем автомобиле. И загрузили его настолько плотно, что и спать пришлось в нем сидя.

Мужчина вспоминает, как проходила разгрузка уже на территории ДНР: жители абсолютно спокойно относятся к бомбежкам и продолжают заниматься своими делами.

Доставили груз на своем автомобиле. И загрузили его настолько плотно, что и спать пришлось в нем сидя Фото: © «Мамадыш-информ»

«Днем, когда приступили к разгрузке машины, случился обстрел, снаряды зацепили девятиэтажный жилой дом, рядом с которым и стоял наш автомобиль. Меня удивил местный житель, который практически равнодушно отреагировал на звуки взрывов. Для них это уже привычное дело. По городу также ездят машины, люди продолжают жить и работать», — говорит он.

К счастью, мамадышцу удалось встретиться со своим другом. Каен приехал для того, чтобы пообщаться с земляком с передовой. «Я пробыл в зоне СВО три дня. Мы много общались с Каеном, начальником их бригады, выяснили, в чем нуждаются бойцы», — рассказал Роберт.

На встречу с жителями Русского Акташа пришел бывалый боец — Мударис Гайфутдинов Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

Жители деревни Русский Акташ получили благодарственное письмо от бойцов СВО

Участники СВО из Альметьевского района поблагодарили земляков за собранную и отправленную гуманитарную помощь. Благодарность главе поселения Русский Акташ лично передал один из военнослужащих.

Одна из самых активных волонтеров — 81-летняя Ольга Куренкова. Ее детство выпало на военные и послевоенные годы. Пройдя тогда через голод, холод и страх, сейчас, по ее словам, остаться в стороне она не смогла. Женщина отправляет бойцам консервированные заготовки, чтобы «передать частичку домашнего тепла».

«Я вот, например, лично и вещи принесла, и консервы. Чтобы наши ребятки хоть чуть-чуть ели то, что хотели», — говорит волонтер.

Маскировочные сети, продукты и лекарства необходимы, но не менее важен для солдат боевой дух. Чтобы поддержать и его, сельчане подготовили патриотические стихотворения.

По словам местного поэта Юрия Домнина, строки приходят к нему как ответ на происходящее в жизни. Так же было и со стихотворениями, посвященными участникам специальной военной операции. «Чувствую свою вину за то, что я непосредственно не могу участвовать, я так покаялся ребятам воюющим», — говорит поэт.

На встречу с жителями Русского Акташа пришел бывалый боец — Мударис Гайфутдинов. В зону СВО он отправился добровольцем в сентябре 2022 года, вернулся по завершении действия контракта. По словам военного, участники спецоперации благодарны соотечественникам за поддержку.

«Когда тыл поддерживает, значит, все не зря. Значит, полезным делом мы занимаемся. И когда люди от сердца отправляют гуманитарную помощь, сильно боевой дух поднимает», — отметил Мударис Гайфутдинов.

Чтобы поддержать бойцов СВО гуманитарной помощью в Русском Акташе, нужно обратиться в сельский Дом культуры.

Это уже третье по счету автосооружение, которое построила организация «Боевое братство» Фото: kukmor-rt.ru

«Боевое братство» из Кукмора отправило в зону СВО автобаню на колесах

Очередная партия гуманитарной помощи отправлена в зону специальной военной операции из Кукмора. В нее, помимо вещей первой необходимости, вошла автобаня. Это уже третье по счету автосооружение, которое построила организация «Боевое братство».

Под автобаню был переоборудован автомобиль ГАЗ-66, также в нем установлена стиральная машина, которая будет работать от электрогенератора.

«Мы уже поместили сюда печь для бани. Дополнительно установили баки для воды, сделали свет и дымоход. Есть и место, где солдаты смогут попариться», — сообщил волонтер Халим Губайдуллин.

За помощью в постройке бани организация обратилась в администрацию города. Власти выделили деньги на покупку автомобиля, с остальным им помогли местные жители и предприниматели.

«В такой ситуации важно, чтобы передвижная баня была удобной и находилась в непосредственной близости от расположения батальона. В целях защиты от нападения врага ее также покрасили в черно-зеленый цвет», — рассказал председатель местной организации «Боевое братство» Радик Габдрахманов.

Участники спецоперации из Буинского района на встрече с молодежью и администрацией города поблагодарили земляков за постоянную поддержку Фото: пресс-служба Буинского района РТ

«Письма для нас самое дорогое, согревающее душу»

Участники спецоперации из Буинского района, прибывшие в краткосрочный отпуск, на встрече с молодежью и администрацией города поблагодарили земляков за постоянную поддержку, а также рассказали, что поднимает их боевой дух.

«Мы все письма от школьников, студентов храним, перечитываем. Некоторые в конверты вкладывают конфетки, даже их храним. Это для нас самое дорогое, согревающее душу», — поделился военнослужащий.

Также бойцы заверили, что проблем с продовольствием нет.

Самому активному молодому человеку боец подарил нашивку с плеча с гербом Татарстана Фото: пресс-служба Буинского района РТ

«К нам гуманитарная помощь доезжает, спасибо большое всему району, что помогают. Вещи все приходят нужные: тепловизоры, костюмы, одежда, продукты, оборудование — все нужное, все у нас есть», — поделился военный.

Самому активному молодому человеку боец подарил нашивку с плеча с гербом Татарстана.