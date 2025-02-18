Варакин: Одной из ключевых проблем Верхнеуслонского района остается водоснабжение

Евгений Варакин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Одной из ключевых проблем Верхнеуслонского района Татарстана остается обеспечение населения качественной питьевой водой. Об этом сообщил на отчетном заседании Совета района руководитель муниципалитета Евгений Варакин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В 12 населенных пунктах района, где проживают более 10 тыс. человек, наблюдаются перебои с водоснабжением, особенно в летнее время. Выходом из сложившейся ситуации Варакин назвал строительство нового водозабора в селе Лесные Моркваши.

Докладчик также упомянул другую серьезную проблему, связанную с коммунальной инфраструктурой, – высокую загрузку очистных сооружений в селе Верхний Услон. По его словам, это препятствует реализации крупных инвестиционных проектов.

Принявший участие в заседании Премьер-министр РТ Алексей Песошин напомнил, что по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике сформирована новая программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры», на реализацию которой будет выделяться 10 млрд рублей в год. Дополнительные поступления из федерального бюджета составят 1,6 млрд рублей.

В Верхнеуслонском районе в текущем году по этой программе запланирована реконструкция сетей водоснабжения в поселке Бакча-Сарай. Затраты составят 22,9 млн рублей.

Глава Правительства РТ также обратил внимание на платежную дисциплину в сфере ЖКХ, констатировав наличие отрицательной динамики.

«На начало текущего года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составила более 37 млн рублей, что в два раза больше показателей предыдущего года. Правда, 23 млн рублей – это доначисление за вывоз твердо-коммунальных отходов», – уточнил Алексей Песошин.