Варакин: Одной из ключевых проблем Верхнеуслонского района остается водоснабжение
Одной из ключевых проблем Верхнеуслонского района Татарстана остается обеспечение населения качественной питьевой водой. Об этом сообщил на отчетном заседании Совета района руководитель муниципалитета Евгений Варакин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В 12 населенных пунктах района, где проживают более 10 тыс. человек, наблюдаются перебои с водоснабжением, особенно в летнее время. Выходом из сложившейся ситуации Варакин назвал строительство нового водозабора в селе Лесные Моркваши.
Докладчик также упомянул другую серьезную проблему, связанную с коммунальной инфраструктурой, – высокую загрузку очистных сооружений в селе Верхний Услон. По его словам, это препятствует реализации крупных инвестиционных проектов.
Принявший участие в заседании Премьер-министр РТ Алексей Песошин напомнил, что по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике сформирована новая программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры», на реализацию которой будет выделяться 10 млрд рублей в год. Дополнительные поступления из федерального бюджета составят 1,6 млрд рублей.
В Верхнеуслонском районе в текущем году по этой программе запланирована реконструкция сетей водоснабжения в поселке Бакча-Сарай. Затраты составят 22,9 млн рублей.
Глава Правительства РТ также обратил внимание на платежную дисциплину в сфере ЖКХ, констатировав наличие отрицательной динамики.
«На начало текущего года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составила более 37 млн рублей, что в два раза больше показателей предыдущего года. Правда, 23 млн рублей – это доначисление за вывоз твердо-коммунальных отходов», – уточнил Алексей Песошин.