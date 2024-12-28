В Буинске оказали помощь грузовику, который перевозил партию помощи в зону СВО

В Буинске в морозный день местные мусульмане оказали помощь грузовику, который перевозил партию помощи в зону специальной военной операции.

Военные на автомобиле направлялись из Казани в Донецк. Во второй половине дня в Буинский мухтасибат поступило сообщение о том, что в городе возле мечети Камиля сломался автомобиль.

Имам батальона «Тимер» Ильдар хазрат Шамсутдинов обратился за помощью в Буинское медресе, сообщив о поломке грузовика «Урал». К вечеру похолодало до -20 градусов. Быстро реагируя на просьбу, преподаватель Буинского медресе Азамат Рамазанов пригласил автомеханика Фаиля Сулейманова, который вместе с водителем Алексеем осмотрел машину и обнаружил причину поломки — неисправность генератора и аккумуляторов.

Районная администрация оказала помощь в приобретении необходимых запчастей для грузовика, после чего автомеханик установил их. Затем все отправились в шиномонтаж для замены колес.

На место выехал руководитель исполкома района Ленар Шакирзянов. Путникам также было предоставлено горячее питание и дали продукты питания на дорогу.

Духовное управление мусульман Татарстана оценило организацию помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Это пример единства народов и толерантности», — отметили в ДУМ РТ.

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой.