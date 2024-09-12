Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Бугульминском районе открыли памятник бойцу СВО
В селе Татарская Дымская Бугульминского района на Аллее Героев состоялось торжественное мероприятие по случаю открытия памятника уроженцу села, погибшему в ходе спецоперации гвардии-майору Айнуру Сафиуллину.
В церемонии приняли участие мама военнослужащего Зубарзят Сафиуллина, односельчане, представители администрации, депутатского корпуса, ветераны боевых действий, ученики, воспитанники военно-патриотических объединений.
Памятник установили на Аллее героев по улице Советской, которую заложили в октябре 2023 года. Год назад односельчане и другие неравнодушные бугульминцы посадили на этом месте 35 голубых елей. Ровно 35 лет исполнилось бы погибшему в ходе СВО герою Айнуру Сафиуллину.
Айнур Сафиуллин окончил Казанское высшее артиллерийское училище. За годы службы участвовал в военных учениях в Индии и Монголии, в военных действиях в Сирии.
Айнур Марселевич погиб 27 декабря 2022 года при выполнении служебного воинского долга. За отвагу и самоотверженность, за смелость и решительные действия посмертно награжден орденом Мужества.
«Для нас очень важно, чтобы о героях, погибших на СВО, вспоминали и спустя много лет. Именно поэтому сегодня мы на этой аллее устанавливаем памятник нашему земляку Айнуру Сафиуллину! Чтобы люди смогли прийти, положить к памятнику цветы, отдать дань уважения мужеству, силе духа, доблести и чести наших военнослужащих! Вечная память Айнуру и всем бойцам, защищавшим нашу Родину!» — сказал замглавы Бугульминского муниципального района Фанис Мухаметов.
Участники церемонии возложили цветы к памятнику, а затем к мемориальной доске, установленной год назад на фасаде основной общеобразовательной школе села Татарская Дымская в память о герое Айнуре Сафиуллине.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»