В Бугульминском районе открыли памятник бойцу СВО

В селе Татарская Дымская Бугульминского района на Аллее Героев состоялось торжественное мероприятие по случаю открытия памятника уроженцу села, погибшему в ходе спецоперации гвардии-майору Айнуру Сафиуллину.

В церемонии приняли участие мама военнослужащего Зубарзят Сафиуллина, односельчане, представители администрации, депутатского корпуса, ветераны боевых действий, ученики, воспитанники военно-патриотических объединений.

Памятник установили на Аллее героев по улице Советской, которую заложили в октябре 2023 года. Год назад односельчане и другие неравнодушные бугульминцы посадили на этом месте 35 голубых елей. Ровно 35 лет исполнилось бы погибшему в ходе СВО герою Айнуру Сафиуллину.

Айнур Сафиуллин окончил Казанское высшее артиллерийское училище. За годы службы участвовал в военных учениях в Индии и Монголии, в военных действиях в Сирии.

Айнур Марселевич погиб 27 декабря 2022 года при выполнении служебного воинского долга. За отвагу и самоотверженность, за смелость и решительные действия посмертно награжден орденом Мужества.

«Для нас очень важно, чтобы о героях, погибших на СВО, вспоминали и спустя много лет. Именно поэтому сегодня мы на этой аллее устанавливаем памятник нашему земляку Айнуру Сафиуллину! Чтобы люди смогли прийти, положить к памятнику цветы, отдать дань уважения мужеству, силе духа, доблести и чести наших военнослужащих! Вечная память Айнуру и всем бойцам, защищавшим нашу Родину!» — сказал замглавы Бугульминского муниципального района Фанис Мухаметов.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику, а затем к мемориальной доске, установленной год назад на фасаде основной общеобразовательной школе села Татарская Дымская в память о герое Айнуре Сафиуллине.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.