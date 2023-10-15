В Бугульминском районе появилась аллея памяти участника СВО

В Татарско-Дымском сельском поселении Бугульминского района Татарстана заложили аллею в память о погибшем в ходе специальной военной операции земляке — Айнуре Сафиуллине. Саженцы 35 голубых елей рядом с сельской мечетью высадили односельчане, близкие и знакомые семьи бойца. В этом году Айнуру исполнилось бы 35 лет.

«Он уже в школе мечтал стать военным и остался верен своей мечте, окончив военную академию. Я не ожидала, что столько людей откликнутся и помогут нам в закладке памятной аллеи», — поделилась мать погибшего — Зубарзяд Сафиуллина.

В сентябре в родном селе состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о герое. Памятную доску с портретом гвардии майора разместили на стене школы, у входа.

Айнур Сафиуллин родился 28 июля 1988 года и вырос в селе Татарская Дымская Бугульминского района. С 1995 по 2005 год обучался в Татарско-Дымской средней школе.

Во время учебы мальчик отличался старанием, учился на «4» и «5». Айнур был справедливым и ответственным учеником, всегда приходил на помощь своим товарищам, уважал старших.

После окончания школы, в 2005 году, Айнур поступил в Казанское высшее артиллерийское училище.

Несмотря на то, что учиться было нелегко, желание стать военным и служить Родине позволило успешно завершить учебу. С тех пор началась военная карьера Айнура Сафиуллина.

За годы службы Айнур участвовал в боевых действиях в Сирии, а также в различных военных учениях, в том числе на территории Индии и Монголии.

За отличную воинскую службу был удостоен медалей «За отвагу»; «За заслуги в борьбе с международным терроризмом», «За воинскую доблесть», «За боевые отличия», «За отличие в воинской службе» и других наград.

Айнур Сафиуллин погиб 27 декабря 2022 года при выполнении воинского долга. За мужество, самоотверженность и решительные действия посмертно награжден орденом Мужества.

У Айнура остались жена и двое детей — сын и дочь. Героя похоронили 5 января в Казани.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года.

Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.