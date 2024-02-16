«Жизнь его была короткая, но яркая»: жена погибшего на СВО офицера из РТ о его подвигах

Под командованием начальника штаба отделения артиллерии, майора Айнура Сафиуллина были уничтожены больше полутысячи нацистов, десятки единиц вражеской техники

Фото: из семейного архива Сафиуллиных

Носит обручальное кольцо мужа и говорит, что никогда его не снимет

Под командованием начальника штаба отделения артиллерии, майора Айнура Сафиуллина были уничтожены больше полутысячи нацистов, десятки единиц вражеской техники. Благодаря его грамотным решениям удавалось избегать потерь и ранений бойцов. За отличную воинскую службу он был удостоен медалей «За отвагу», «За заслуги в борьбе с международным терроризмом», «За воинскую доблесть», «За боевые отличия», «За отличие в воинской службе». Уже посмертно герой получил орден Мужества.

«Татар-информ» встретился с супругой Айнура, которая рассказала о жизни, мужестве и отваге своего героя.

Сейчас Эльвина Сафиуллина живет с двумя детьми в Казани, в квартире, которую купил и отремонтировал супруг. Сыну Сафиуллиных 11 лет, дочери три года. Эльвина рассказывает, что справляться с домашними хлопотами ей очень помогают мама и сестра, а пережить потерю – подруги.

Эльвина Сафиуллина: «Я общаюсь с такими же вдовами военнослужащих. Как говорят, ты не поймешь, пока тебя это не коснется. Только они знают, насколько мне тяжело» Фото: из семейного архива Сафиуллиных

«Мой круг общения сильно изменился после гибели мужа. Я общаюсь с такими же вдовами военнослужащих. Как говорят, ты не поймешь, пока тебя это не коснется. Только они знают, насколько мне тяжело. Мы вместе ходим на мероприятия, на концерты, даже ездили вместе в Москву. Это общение меня очень поддерживает», – поделилась Эльвина.

На ее пальце – обручальное кольцо мужа, говорит, что никогда его не снимет. О супруге Эльвина рассказывает с особой теплотой – вспоминает о нем, и на лице появляется улыбка. Во время нашей беседы она ни разу не заплакала – чувствуется, что старается быть сильной, правда, пыталась избегать тяжелых воспоминаний – говорила в основном о жизни мужа и его подвигах.

«Меня в нем зацепило то, что он не по годам был мудрым и целеустремленным. «Вижу цель, не вижу преград» – это про него» Фото: из семейного архива Сафиуллиных

«У нас даже день рождения в один день – 28 июля, думаю, это не просто совпадение»

«Мы познакомились в деревне Татарская Дымская, нам было по 16 лет. У нас даже день рождения в один день – 28 июля. Наверное, это не просто совпадение, я думаю, он был послан мне судьбой. Мы и раньше где-то пересекались, но не общались. Он говорил, что заметил меня в первый раз, когда ему было 10 лет, – я сидела на лавочке, а он проезжал на велосипеде. Уже тогда обратил на меня внимание. В этой деревне жила моя бабушка, я приезжала к ней в гости, а он там жил с семьей», – улыбается Эльвина.

В дни юности влюбленные много и подолгу общались, Айнур приезжал к Эльвине в гости в Бугульму. Мама девушки сразу заметила положительные качества юноши и приняла его как родного сына.

«Меня в нем зацепило то, что он не по годам был мудрым и целеустремленным. “Вижу цель, не вижу преград” – это про него», – говорит жена героя.

После окончания школы Айнур поступил в Артиллерийское училище в Казани, а Эльвина стала студенткой Кооперативного института. Учебные заведения находились рядом, но виделись они только когда Эльвина приезжала на сессию, училась она заочно.

После окончания школы Айнур поступил в Артиллерийское училище в Казани, а Эльвина стала студенткой Кооперативного института Фото: из семейного архива Сафиуллиных

«Тогда сотовые телефоны еще только начали появляться, мы писали друг другу бумажные письма. Я до сих пор храню их. После третьего курса у нас появились сотовые, и мы стали созваниваться – говорили до утра. Он даже засыпал с телефоном в руке. Мы постоянно не могли наговориться. Я всю жизнь его ждала и ждала. Сначала из деревни, потом из училища, потом – постоянные командировки», – рассказывает Эльвина.

«Он постоянно был в отъезде – в командировках»

Стать военным Айнур мечтал с детства. Это было его огромным желанием и стремлением, поделилась Эльвина Сафиуллина.

«Он постоянно бегал, даже когда мы гуляли, просил подождать, пока он сделает упражнения на турнике – побегает, и мы дальше шли гулять. Так он готовился к поступлению в училище», – вспоминает она.

Когда Айнур и Эльвина получили дипломы, почти сразу поженились. Их свадьба состоялась 16 июля 2010 года, а уже через две недели они ехали в поезде в Бурятию в город Кяхта, где находилась войсковая часть, куда распределили главу молодого семейства.

Когда Айнур и Эльвина получили дипломы, почти сразу поженились Фото: из семейного архива Сафиуллиных

«Так начался наш тернистый жизненный путь. Он постоянно был в отъездах, в командировках. Сын у нас родился в 2012 году, в 2020 году родилась дочь. Сначала Айнур был командиром взвода, потом его отправили на повышение квалификации в Михайловскую академию в Санкт-Петербурге. Он обучился на начальника разведки, а потом уже стал начальником штаба отделения артиллерии. Первый раз он поехал один, это был примерно 2016 год. А второй раз мы поехали вместе, в 2018 году. Мы там жили полгода и снова вернулись в Кяхту», – вспоминает Эльвина.

«Я жила в постоянном стрессе в ожидании хоть какой-то весточки от него»

Офицер Сафиуллин участвовал в различных международных учениях, в том числе в Монголии и Индии. А в 2021 году стал участником боевых действий в Сирии.

«Я жила в постоянном стрессе в ожидании хоть какой-то весточки от него. Через полгода он вернулся, ему дали отпуск. Мы ждали его в Казани, он приехал к нам. Мы надеялись, что он заберет нас к себе в Кяхту, но он сказал, что после Нового года будет еще одна огромная командировка и потом будет видно», – вспоминает Эльвина.

Отпуск папы семья провела вместе Фото: из семейного архива Сафиуллиных

Отпуск папы семья провела вместе.

«Он сделал нам с мамой и детьми подарок – купил путевки в Турцию, сам поехать не смог, после Сирии ему нельзя было выезжать за границу. Это был такой приятный сюрприз. Но сейчас я жалею, что эти дни мы не были вместе, не побыли вдвоем подольше», – вспоминает Эльвина.

В начале ноября 2021 года Айнур уехал в свою часть, а в январе его отправили на учения в Белоруссию.

«Как и все, я по телевизору узнала о том, что началась специальная военная операция. Он мне ничего не рассказывал про службу, зная, какая я эмоциональная и впечатлительная. Чуть что, сразу паника. Первый раз, когда он позвонил, сказал: “Все хорошо, не переживай, это просто специальная военная операция” и просил, чтобы я не смотрела телевизор. C тех пор он звонил мне по специальной военной связи каждые три дня, говорил только, что все хорошо, что жив, долго мы не разговаривали», – рассказывает жена героя.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Айнур много времени уделял семье Фото: из семейного архива Сафиуллиных

«Меня там ждут, я не могу не вернуться туда»

В ноябре 2022 года Айнур Сафиуллин смог вырваться в отпуск.

«Мы ждали его в Казани. Он говорил, что на СВО все тихо, спокойно. Мало что рассказывал нам, постоянно уходил в себя, стал замкнутым. Помню, заметила не только я, но и мои мама с сестрой, что у него глаза стали ярко-зелеными, а раньше были карими. Я до сих пор не поняла, почему так произошло», – вспоминает Эльвина.

У Айнура сильно болела спина, во время отпуска он проходил лечение. Его супруга говорит, что он мог подать документы и комиссоваться, но не стал. Сказал: «Меня там ждут. Я – майор, начальник штаба, я не могу не вернуться туда».

Несмотря на проблемы со здоровьем, Айнур много времени уделял семье.

«В тот отпуск они с сыном до 12 часов ночи в футбол играли, я ему даже говорила, что он детям больше времени уделяет, чем мне», – улыбается Эльвина.

11 декабря Айнур Сафиуллин снова уехал на СВО. А 27-го числа погиб. Через неделю Айнура похоронили на «Кургане» на Аллее славы Фото: из семейного архива Сафиуллиных

«Увидела список погибших, там было его имя»

11 декабря Айнур Сафиуллин снова уехал на СВО. А 27-го числа погиб.

«Он так же звонил мне каждые три дня. 26 декабря он поговорил со мной, и вот настало 29-е число. Но он не звонил. Я постоянно следила за новостями в группе жен военнослужащих, там и увидела список погибших. Там было его имя. Вместе с ним весь штат управления погиб, все офицеры», – говорит жена героя.

Официально ей сообщили на следующий день – домой пришли сотрудники военкомата. Через неделю Айнура похоронили на «Кургане» на Аллее славы.

«За день до смерти я увидела сон, что его у меня забирают. Я проснулась вся в слезах. Я не понимала, почему я плачу, ведь все живы, здоровы. Дочке я так и не сказала, что папы больше нет. Когда она подходит и спрашивает, где папа, я говорю, что он на работе. В ночь его гибели, ровно в три часа, когда произошел обстрел, она проснулась и начала сильно плакать, у нее была сильная истерика, я никак не могла ее успокоить. Как мы узнали позже, в это время он погиб. У них была очень сильная связь. А сыну я объяснила, что в жизни так бывает – его физически рядом нет, но он на самом деле рядом. Я говорю ему: “Видишь на небе самую яркую звезду? Это папа за нами наблюдает”. И он теперь всегда смотрит на небо. Когда у него проходят футбольные турниры, он просит папу, чтобы он ему помог», – поделилась Эльвина.

Как позже рассказали жене офицера, в ту ночь место дислокации военных обстреляли «Хаймарсами».

«Они находились в каком-то здании. Это была их первая ночь в этом здании. Айнур с трудом туда добрался, у него машина сломалась, но он был такой пунктуальный, такой ответственный и, несмотря ни на что, добрался до пункта назначения. Выжил тогда только один человек, но и он погиб через год в октябре. Мне так и не удалось с ним поговорить. Он, видимо, избегал общения, ему было тяжело. Но он успел расписать мне боевой путь и заслуги моего мужа», – рассказывает Эльвина.

«Айнур Марселевич являлся не только прямым начальником для всего личного состава отделения артиллерии, артиллерийских подразделений бригады, но и был другом для каждого военнослужащего» Фото: из семейного архива Сафиуллиных

«Были уничтожены сотни нацистов, десятки единиц вражеской техники»

Из рассказа того самого бойца она и узнала о подвигах своего супруга.

«Айнур Марселевич являлся не только прямым начальником для всего личного состава отделения артиллерии, артиллерийских подразделений бригады, но и был другом для каждого военнослужащего, несмотря на воинское звание и должность. Был организатором работы в отделении и нес личную ответственность за выполнение возложенных на отделение артиллерии и подразделений артиллерии задач. В отсутствие начальника артиллерии никогда не боялся выполнять его обязанности», – писал сослуживец Сафиуллина.

В самом начале СВО, с 24 февраля по 31 марта 2022 года, на Киевском направлении осуществлял непрерывное управление огнем артиллерии. Во время выполнения боевых задач были поражены десятки опорных и наблюдательных пунктов, блокпостов подразделений ВСУ, были уничтожены более двух сотен националистов, свыше трех десятков бронемашин, артиллерии ВСУ. Это помогло сохранить жизнь и здоровье подчиненных майора Сафиуллина.

В апреле в Харьковской области вместе с начальником артиллерии управлял огнем. Им удалось поразить десятки опорных и наблюдательных пунктов подразделений ВСУ, уничтожить более трех сотен националистов, свыше четырех десятков броне- и автомашин. С августа по сентябрь уже в Запорожской области благодаря Айнуру Сафиуллину были поражены десятки опорных и наблюдательных вражеских пунктов подразделений ВСУ.

С сентября по ноябрь офицер возглавил минометную батарею. Снова громил врага. Под его руководством осуществлялась постоянная поддержка мотострелковых подразделений во время наступлений и обороны на Херсонском направлении, удалось избежать потерь личного состава и техники. Уже 1 ноября батарея в полном составе осуществила переход Днепра в Запорожскую область.

23 декабря Сафиуллин вместе с подчиненными двигался в сторону Угледара. На этом направлении он вновь громил вражескую технику, опорные пункты и смог уничтожить больше сотни нацистов. 26 декабря батарея передвинулась на Запорожское направление. 27-го числа после массированного обстрела он погиб.

Военный, рассказавший о подвигах Айнура Сафиуллина, выжил во время того страшного обстрела, но судьба настигла его почти через год – он погиб в октябре 2023 года. Эльвина до сих пор поддерживает связь с его женой.

«Айнур был замечательным мужем и отцом, имел огромное терпение и выдержку» Фото: из семейного архива Сафиуллиных

«Он всегда говорил: «Все будет хорошо», – и я ему верила»

«Айнур был замечательным мужем и отцом, имел огромное терпение и выдержку. Айнур был настоящим мужчиной. Скажут, что таких не бывает, и я соглашусь. Бог забирает самых лучших. Он всегда говорил: “Все будет хорошо”, – и я ему верила. Как бы банально ни звучало, но я действительно была за ним как за каменной стеной», – рассказала жена героя.

Воспитывала Айнура бабушка, он ее очень сильно любил, она умерла в 2014 году, а за три года до нее умер его отец, с которым они были очень близки. Айнур очень переживал, что отец не успел увидеть внуков, подержать их на руках, поделилась Эльвина.

«У Айнура жизнь была короткая, но яркая. Он в жизни всего добивался сам и в свои 34 года многого достиг. Дослужился до майора, начальника штаба артиллерии, его сослуживцы помнят его как отзывчивого и ответственного офицера. Он сам купил машину, потом квартиру в Казани, сам сделал в ней ремонт. Он никогда не сидел на месте, всегда был в движении. Даже если со службы он приходил пораньше, часов в семь или восемь, – это считалось для него рано, – мы шли гулять. Даже во время обеда он мог прийти и повезти нас куда-нибудь», – вспоминает она.

Каждый отпуск он планировал поездки с семьей – они успели несколько раз побывать за границей, еще до того, как его ограничили в выезде. Были в Таиланде, в Турции. Пока Айнур служил в Бурятии, ездили на Байкал.

«Главное не сколько ты прожил, а как ты прожил свою жизнь. Жаль только, что пожить для себя он не успел. Он никогда не высыпался. Он мог заснуть даже на ходу, даже сидя на стуле», – вспоминает Эльвина Сафиуллина.

Каждый отпуск он планировал поездки с семьей – они успели несколько раз побывать за границей Фото: из семейного архива Сафиуллиных

«Любимая, я вас люблю и дорожу вами, до слез скучаю по вам»

Эльвина говорит, что в свой последний отпуск Айнур очень спешил на день рождения к сыну.

«Он постоянно был в отъездах и на дне рождения сына за всю его жизнь был всего три раза. Он даже с дочкой из роддома встретить меня не смог, только потом вырвался в отпуск. Я иногда думаю, что, может быть, если бы он приехал под Новый год, то остался бы жив. Он оставил о себе нестираемую память, мы гордимся им, нам его очень не хватает. Люди говорят: “Она еще молодая, найдет другого”. Но так могут рассуждать люди, которые никогда по-настоящему не любили. Я продолжаю жить ради наших детей и их будущего. Я думаю, что завершу свою миссию на этой земле и мы с ним обязательно встретимся», – поделилась Эльвина.

Она показала нам одно из последних сообщений, которые ей отправил муж. Он шел по лесу, был туман, он записывал голосовое сообщение: «Любимая, я вас люблю и дорожу вами. Вы мне очень дороги, прям до слез. Скучаю по вам. Мы постоянно в разлуках, прям достало все это, родная. Плакать хочется. Хочу поскорее все бросить и вернуться к вам, любимая. Хочу жизнью наслаждаться вчетвером. Ты знаешь, как я тебя люблю. Очень люблю. Даже словами не передать. И люблю наших деток», – говорил Айнур.

Это сообщение Эльвина бережно хранит, хочет потом показать его детям, чтобы они услышали голос папы и поняли, насколько сильно он их любил, что погиб ради их будущего.