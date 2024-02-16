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«Жизнь его была короткая, но яркая»: жена погибшего на СВО офицера из РТ о его подвигах
Айнур Сафиуллин родился в Бугульминском районе. После школы поступил в Артиллерийское училище, потом служил в Бурятии. Погиб в 34 года – больше полугода он провел на СВО, где безжалостно громил врага. Жена офицера рассказал «Татар-информу» о жизни и подвигах своего героя.
Носит обручальное кольцо мужа и говорит, что никогда его не снимет
Под командованием начальника штаба отделения артиллерии, майора Айнура Сафиуллина были уничтожены больше полутысячи нацистов, десятки единиц вражеской техники. Благодаря его грамотным решениям удавалось избегать потерь и ранений бойцов. За отличную воинскую службу он был удостоен медалей «За отвагу», «За заслуги в борьбе с международным терроризмом», «За воинскую доблесть», «За боевые отличия», «За отличие в воинской службе». Уже посмертно герой получил орден Мужества.
«Татар-информ» встретился с супругой Айнура, которая рассказала о жизни, мужестве и отваге своего героя.
Сейчас Эльвина Сафиуллина живет с двумя детьми в Казани, в квартире, которую купил и отремонтировал супруг. Сыну Сафиуллиных 11 лет, дочери три года. Эльвина рассказывает, что справляться с домашними хлопотами ей очень помогают мама и сестра, а пережить потерю – подруги.
«Мой круг общения сильно изменился после гибели мужа. Я общаюсь с такими же вдовами военнослужащих. Как говорят, ты не поймешь, пока тебя это не коснется. Только они знают, насколько мне тяжело. Мы вместе ходим на мероприятия, на концерты, даже ездили вместе в Москву. Это общение меня очень поддерживает», – поделилась Эльвина.
На ее пальце – обручальное кольцо мужа, говорит, что никогда его не снимет. О супруге Эльвина рассказывает с особой теплотой – вспоминает о нем, и на лице появляется улыбка. Во время нашей беседы она ни разу не заплакала – чувствуется, что старается быть сильной, правда, пыталась избегать тяжелых воспоминаний – говорила в основном о жизни мужа и его подвигах.
«У нас даже день рождения в один день – 28 июля, думаю, это не просто совпадение»
«Мы познакомились в деревне Татарская Дымская, нам было по 16 лет. У нас даже день рождения в один день – 28 июля. Наверное, это не просто совпадение, я думаю, он был послан мне судьбой. Мы и раньше где-то пересекались, но не общались. Он говорил, что заметил меня в первый раз, когда ему было 10 лет, – я сидела на лавочке, а он проезжал на велосипеде. Уже тогда обратил на меня внимание. В этой деревне жила моя бабушка, я приезжала к ней в гости, а он там жил с семьей», – улыбается Эльвина.
В дни юности влюбленные много и подолгу общались, Айнур приезжал к Эльвине в гости в Бугульму. Мама девушки сразу заметила положительные качества юноши и приняла его как родного сына.
«Меня в нем зацепило то, что он не по годам был мудрым и целеустремленным. “Вижу цель, не вижу преград” – это про него», – говорит жена героя.
После окончания школы Айнур поступил в Артиллерийское училище в Казани, а Эльвина стала студенткой Кооперативного института. Учебные заведения находились рядом, но виделись они только когда Эльвина приезжала на сессию, училась она заочно.
«Тогда сотовые телефоны еще только начали появляться, мы писали друг другу бумажные письма. Я до сих пор храню их. После третьего курса у нас появились сотовые, и мы стали созваниваться – говорили до утра. Он даже засыпал с телефоном в руке. Мы постоянно не могли наговориться. Я всю жизнь его ждала и ждала. Сначала из деревни, потом из училища, потом – постоянные командировки», – рассказывает Эльвина.
«Он постоянно был в отъезде – в командировках»
Стать военным Айнур мечтал с детства. Это было его огромным желанием и стремлением, поделилась Эльвина Сафиуллина.
«Он постоянно бегал, даже когда мы гуляли, просил подождать, пока он сделает упражнения на турнике – побегает, и мы дальше шли гулять. Так он готовился к поступлению в училище», – вспоминает она.
Когда Айнур и Эльвина получили дипломы, почти сразу поженились. Их свадьба состоялась 16 июля 2010 года, а уже через две недели они ехали в поезде в Бурятию в город Кяхта, где находилась войсковая часть, куда распределили главу молодого семейства.
«Так начался наш тернистый жизненный путь. Он постоянно был в отъездах, в командировках. Сын у нас родился в 2012 году, в 2020 году родилась дочь. Сначала Айнур был командиром взвода, потом его отправили на повышение квалификации в Михайловскую академию в Санкт-Петербурге. Он обучился на начальника разведки, а потом уже стал начальником штаба отделения артиллерии. Первый раз он поехал один, это был примерно 2016 год. А второй раз мы поехали вместе, в 2018 году. Мы там жили полгода и снова вернулись в Кяхту», – вспоминает Эльвина.
«Я жила в постоянном стрессе в ожидании хоть какой-то весточки от него»
Офицер Сафиуллин участвовал в различных международных учениях, в том числе в Монголии и Индии. А в 2021 году стал участником боевых действий в Сирии.
«Я жила в постоянном стрессе в ожидании хоть какой-то весточки от него. Через полгода он вернулся, ему дали отпуск. Мы ждали его в Казани, он приехал к нам. Мы надеялись, что он заберет нас к себе в Кяхту, но он сказал, что после Нового года будет еще одна огромная командировка и потом будет видно», – вспоминает Эльвина.
Отпуск папы семья провела вместе.
«Он сделал нам с мамой и детьми подарок – купил путевки в Турцию, сам поехать не смог, после Сирии ему нельзя было выезжать за границу. Это был такой приятный сюрприз. Но сейчас я жалею, что эти дни мы не были вместе, не побыли вдвоем подольше», – вспоминает Эльвина.
В начале ноября 2021 года Айнур уехал в свою часть, а в январе его отправили на учения в Белоруссию.
«Как и все, я по телевизору узнала о том, что началась специальная военная операция. Он мне ничего не рассказывал про службу, зная, какая я эмоциональная и впечатлительная. Чуть что, сразу паника. Первый раз, когда он позвонил, сказал: “Все хорошо, не переживай, это просто специальная военная операция” и просил, чтобы я не смотрела телевизор. C тех пор он звонил мне по специальной военной связи каждые три дня, говорил только, что все хорошо, что жив, долго мы не разговаривали», – рассказывает жена героя.
«Меня там ждут, я не могу не вернуться туда»
В ноябре 2022 года Айнур Сафиуллин смог вырваться в отпуск.
«Мы ждали его в Казани. Он говорил, что на СВО все тихо, спокойно. Мало что рассказывал нам, постоянно уходил в себя, стал замкнутым. Помню, заметила не только я, но и мои мама с сестрой, что у него глаза стали ярко-зелеными, а раньше были карими. Я до сих пор не поняла, почему так произошло», – вспоминает Эльвина.
У Айнура сильно болела спина, во время отпуска он проходил лечение. Его супруга говорит, что он мог подать документы и комиссоваться, но не стал. Сказал: «Меня там ждут. Я – майор, начальник штаба, я не могу не вернуться туда».
Несмотря на проблемы со здоровьем, Айнур много времени уделял семье.
«В тот отпуск они с сыном до 12 часов ночи в футбол играли, я ему даже говорила, что он детям больше времени уделяет, чем мне», – улыбается Эльвина.
«Увидела список погибших, там было его имя»
11 декабря Айнур Сафиуллин снова уехал на СВО. А 27-го числа погиб.
«Он так же звонил мне каждые три дня. 26 декабря он поговорил со мной, и вот настало 29-е число. Но он не звонил. Я постоянно следила за новостями в группе жен военнослужащих, там и увидела список погибших. Там было его имя. Вместе с ним весь штат управления погиб, все офицеры», – говорит жена героя.
Официально ей сообщили на следующий день – домой пришли сотрудники военкомата. Через неделю Айнура похоронили на «Кургане» на Аллее славы.
«За день до смерти я увидела сон, что его у меня забирают. Я проснулась вся в слезах. Я не понимала, почему я плачу, ведь все живы, здоровы. Дочке я так и не сказала, что папы больше нет. Когда она подходит и спрашивает, где папа, я говорю, что он на работе. В ночь его гибели, ровно в три часа, когда произошел обстрел, она проснулась и начала сильно плакать, у нее была сильная истерика, я никак не могла ее успокоить. Как мы узнали позже, в это время он погиб. У них была очень сильная связь. А сыну я объяснила, что в жизни так бывает – его физически рядом нет, но он на самом деле рядом. Я говорю ему: “Видишь на небе самую яркую звезду? Это папа за нами наблюдает”. И он теперь всегда смотрит на небо. Когда у него проходят футбольные турниры, он просит папу, чтобы он ему помог», – поделилась Эльвина.
Как позже рассказали жене офицера, в ту ночь место дислокации военных обстреляли «Хаймарсами».
«Они находились в каком-то здании. Это была их первая ночь в этом здании. Айнур с трудом туда добрался, у него машина сломалась, но он был такой пунктуальный, такой ответственный и, несмотря ни на что, добрался до пункта назначения. Выжил тогда только один человек, но и он погиб через год в октябре. Мне так и не удалось с ним поговорить. Он, видимо, избегал общения, ему было тяжело. Но он успел расписать мне боевой путь и заслуги моего мужа», – рассказывает Эльвина.
«Были уничтожены сотни нацистов, десятки единиц вражеской техники»
Из рассказа того самого бойца она и узнала о подвигах своего супруга.
«Айнур Марселевич являлся не только прямым начальником для всего личного состава отделения артиллерии, артиллерийских подразделений бригады, но и был другом для каждого военнослужащего, несмотря на воинское звание и должность. Был организатором работы в отделении и нес личную ответственность за выполнение возложенных на отделение артиллерии и подразделений артиллерии задач. В отсутствие начальника артиллерии никогда не боялся выполнять его обязанности», – писал сослуживец Сафиуллина.
В самом начале СВО, с 24 февраля по 31 марта 2022 года, на Киевском направлении осуществлял непрерывное управление огнем артиллерии. Во время выполнения боевых задач были поражены десятки опорных и наблюдательных пунктов, блокпостов подразделений ВСУ, были уничтожены более двух сотен националистов, свыше трех десятков бронемашин, артиллерии ВСУ. Это помогло сохранить жизнь и здоровье подчиненных майора Сафиуллина.
В апреле в Харьковской области вместе с начальником артиллерии управлял огнем. Им удалось поразить десятки опорных и наблюдательных пунктов подразделений ВСУ, уничтожить более трех сотен националистов, свыше четырех десятков броне- и автомашин. С августа по сентябрь уже в Запорожской области благодаря Айнуру Сафиуллину были поражены десятки опорных и наблюдательных вражеских пунктов подразделений ВСУ.
С сентября по ноябрь офицер возглавил минометную батарею. Снова громил врага. Под его руководством осуществлялась постоянная поддержка мотострелковых подразделений во время наступлений и обороны на Херсонском направлении, удалось избежать потерь личного состава и техники. Уже 1 ноября батарея в полном составе осуществила переход Днепра в Запорожскую область.
23 декабря Сафиуллин вместе с подчиненными двигался в сторону Угледара. На этом направлении он вновь громил вражескую технику, опорные пункты и смог уничтожить больше сотни нацистов. 26 декабря батарея передвинулась на Запорожское направление. 27-го числа после массированного обстрела он погиб.
Военный, рассказавший о подвигах Айнура Сафиуллина, выжил во время того страшного обстрела, но судьба настигла его почти через год – он погиб в октябре 2023 года. Эльвина до сих пор поддерживает связь с его женой.
«Он всегда говорил: «Все будет хорошо», – и я ему верила»
«Айнур был замечательным мужем и отцом, имел огромное терпение и выдержку. Айнур был настоящим мужчиной. Скажут, что таких не бывает, и я соглашусь. Бог забирает самых лучших. Он всегда говорил: “Все будет хорошо”, – и я ему верила. Как бы банально ни звучало, но я действительно была за ним как за каменной стеной», – рассказала жена героя.
Воспитывала Айнура бабушка, он ее очень сильно любил, она умерла в 2014 году, а за три года до нее умер его отец, с которым они были очень близки. Айнур очень переживал, что отец не успел увидеть внуков, подержать их на руках, поделилась Эльвина.
«У Айнура жизнь была короткая, но яркая. Он в жизни всего добивался сам и в свои 34 года многого достиг. Дослужился до майора, начальника штаба артиллерии, его сослуживцы помнят его как отзывчивого и ответственного офицера. Он сам купил машину, потом квартиру в Казани, сам сделал в ней ремонт. Он никогда не сидел на месте, всегда был в движении. Даже если со службы он приходил пораньше, часов в семь или восемь, – это считалось для него рано, – мы шли гулять. Даже во время обеда он мог прийти и повезти нас куда-нибудь», – вспоминает она.
Каждый отпуск он планировал поездки с семьей – они успели несколько раз побывать за границей, еще до того, как его ограничили в выезде. Были в Таиланде, в Турции. Пока Айнур служил в Бурятии, ездили на Байкал.
«Главное не сколько ты прожил, а как ты прожил свою жизнь. Жаль только, что пожить для себя он не успел. Он никогда не высыпался. Он мог заснуть даже на ходу, даже сидя на стуле», – вспоминает Эльвина Сафиуллина.
«Любимая, я вас люблю и дорожу вами, до слез скучаю по вам»
Эльвина говорит, что в свой последний отпуск Айнур очень спешил на день рождения к сыну.
«Он постоянно был в отъездах и на дне рождения сына за всю его жизнь был всего три раза. Он даже с дочкой из роддома встретить меня не смог, только потом вырвался в отпуск. Я иногда думаю, что, может быть, если бы он приехал под Новый год, то остался бы жив. Он оставил о себе нестираемую память, мы гордимся им, нам его очень не хватает. Люди говорят: “Она еще молодая, найдет другого”. Но так могут рассуждать люди, которые никогда по-настоящему не любили. Я продолжаю жить ради наших детей и их будущего. Я думаю, что завершу свою миссию на этой земле и мы с ним обязательно встретимся», – поделилась Эльвина.
Она показала нам одно из последних сообщений, которые ей отправил муж. Он шел по лесу, был туман, он записывал голосовое сообщение: «Любимая, я вас люблю и дорожу вами. Вы мне очень дороги, прям до слез. Скучаю по вам. Мы постоянно в разлуках, прям достало все это, родная. Плакать хочется. Хочу поскорее все бросить и вернуться к вам, любимая. Хочу жизнью наслаждаться вчетвером. Ты знаешь, как я тебя люблю. Очень люблю. Даже словами не передать. И люблю наших деток», – говорил Айнур.
Это сообщение Эльвина бережно хранит, хочет потом показать его детям, чтобы они услышали голос папы и поняли, насколько сильно он их любил, что погиб ради их будущего.
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