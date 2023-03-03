В Бугульминском драмтеатре состоялась премьера «Спилберг» о любви и семейных ценностях

2 марта в Бугульминском драматическом театре им. Баталова состоялась премьера спектакля по трагикомедии Ирины Смагиной «Спилберг». Режиссером-постановщиком спектакля выступил Рустем Файздрахманов. Об этом «Татар-информу» рассказали в театре.

«Часто, за чем-то напускным, неважным, мы теряем связь с чем-то очень главным в нашей жизни и не замечаем этого, — отметил режиссер. — Это спектакль о семейных ценностях, любви и призвании в антураже уездного и всеми забытого театра».

В постановке задействованы пять представителей театра, в том числе народный артист Татарстана Владимир Пряхин (Антон Петрович Долгов), заслуженная артистка Татарстана Наталья Бородина (Инна Павловна Старыкина), Надежда Вышенская (Анна Михайловна Белова).

Спектакль поставлен в рамках проекта «Культура малой Родины».

«Зрители приняли премьеру хорошо, смеялись и плакали. Искупали артистов в аплодисментах», – поделились в театре.

Это уже третья премьера в наступившем году. В январе впервые на сцене состоялись показы постановок «Однажды в старой сказке» режиссера Рустема Файздрахманова и «Похищение» Владимира Хрущева.