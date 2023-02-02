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Культура
2 февраля 2023  02:57
Эльза Кузнецова

В Бугульминском драмтеатре представили премьеру — балаган «Однажды в старой сказке»

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В Бугульминском драмтеатре представили премьеру — балаган «Однажды в старой сказке»

В Бугульминском драматическом театре им. Баталова состоялась очередная премьера. В Год национальных культур и традиций зрителям была представлена постановка «Однажды в старой сказке». 

«Это яркий, музыкальный спектакль по мотивам русских народных сказок. Дети были просто в восторге, тепло принимали, смеялись, хлопали. Актуальное звучание спектакль приобретает в Год национальных культур и традиций, объявленный в этом году в Республике Татарстан», — рассказали «Татар-информу» в театре.

«Однажды в старой сказке» — это поучительная история о дружбе и любви. Форма спектакля — балаганное представление, которое испокон веков было частью праздников и ярмарок.

В спектакле занято четыре актера, он был оформлен известным уфимским художником-сценографом Сулпан Азаматовой, которая уже знакома бугульминцам по комедии Василия Шукшина «Мой зять украл машину дров». Режиссером выступил Рустам Файздрахманов.

Фото: Бугульминский драмтеатр.

#премьера спектакля
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