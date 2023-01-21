Бугульминский драмтеатр представил первую в этом году премьеру-детектив

В Бугульминском государственном русском драматическом театре им. А. В. Баталова состоялся премьерный показ спектакля «Похищение» по пьесе российского драматурга Ксении Степанычевой. Это первая премьера в наступившем году. Как рассказали «Татар-информу» в театре, показ прошел при полном аншлаге.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Владимир Хрущев, который известен бугульминцам по лирической комедии «Касатка». На этот раз режиссер погрузил зрителей в детективную историю.

Героини — две актрисы, Надя и Маша, — демонстрируют свой талант в ситуации, не имеющей отношения к театральному искусству. Но на то они и профессионалы, чтобы уметь действовать в необычных обстоятельствах. Отправившись за грибами, девушки обнаружили в лесу связанного мужчину без сознания, но с полной сумкой денег. По дороге в больницу, куда на свою беду повезли его сердобольные любительницы лесных прогулок, Борис вместо благодарности за спасение обвиняет их в похищении собственной жены.

В спектакле задействованы десять артистов театра, в том числе народная артистка Татарстана Марина Быстрова, которая играет Надю, и народный артист РТ Александр Кочетов в роли Михаила.

Сейчас в театре готовятся к еще одной премьере. Через неделю, 29 января, зрители увидят постановку «Однажды в старой сказке» (режиссера Рустема Файздрахманова). Форма спектакля — балаганное представление, которое испокон веков было частью праздников, ярмарок и жизни русского народа.