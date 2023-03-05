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В Брянской области заявили о завершении восстановительных работ после теракта
В Брянской области завершены восстановительные работы после атаки проникших со стороны Украины диверсантов, которая случилась 2 марта. Об этом заявил руководитель региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Проникнув в населенные пункты, террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили. В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы», — написал губернатор.
Богомаз также уточнил, что в день диверсии украинский беспилотник атаковал село Сушаны, в результате чего сгорел жилой дом. «Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация», — заверил он.
По словам главы области, на региональном уровне семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие — по 500 тыс. Ранее он сообщил, что для семьи раненого мальчика Федора будет куплен дом.
Диверсанты организовали нападение 2 марта, они зашли на территорию приграничных сел Любечане и Сушаны. По информации российских правоохранительных органов, погибли два местных жителя. Кроме того, десятилетний ребенок получил ранение.
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