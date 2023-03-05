В Брянской области заявили о завершении восстановительных работ после теракта

В Брянской области завершены восстановительные работы после атаки проникших со стороны Украины диверсантов, которая случилась 2 марта. Об этом заявил руководитель региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Проникнув в населенные пункты, террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили. В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы», — написал губернатор.

Богомаз также уточнил, что в день диверсии украинский беспилотник атаковал село Сушаны, в результате чего сгорел жилой дом. «Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация», — заверил он.

По словам главы области, на региональном уровне семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие — по 500 тыс. Ранее он сообщил, что для семьи раненого мальчика Федора будет куплен дом.

Диверсанты организовали нападение 2 марта, они зашли на территорию приграничных сел Любечане и Сушаны. По информации российских правоохранительных органов, погибли два местных жителя. Кроме того, десятилетний ребенок получил ранение.