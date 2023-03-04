Губернатор Брянской области купит дом семье мальчика, раненного украинскими диверсантами

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал купить дом семье мальчика Федора, который был ранен при нападении украинских диверсантов. Об этом глава региона рассказал телеканалу «Россия-24».

Дом, в котором жила семья мальчика, был поврежден во время нападения 2 марта. «Не просто куплю, а куплю вам дом, и сделаем вам ремонт хороший», — заметил Богомаз, обращаясь к маме ребенка.

Напомним, что 2 марта украинская ДРГ совершила нападение на приграничный район Брянской области. Машина, в которой находился мальчик, была атакована диверсантами: два человека погибли, а Федор, несмотря на ранение, вывел двух девочек из зоны обстрела.

Мальчик прооперирован, из его груди была извлечена пуля натовского образца. Пока он находится в тяжелом состоянии.

Восхищение мужеством юного героя выразил Президент России Владимир Путин. Поступок десятилетнего мальчика не останется без внимания, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.